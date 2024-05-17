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Свердловский облсуд отказался выпустить из СИЗО замминистра энергетики и ЖКХ

Свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Кислицын останется в СИЗО

17 мая 2024, 15:55
Фото: 1MI

Свердловский облсуд отказался выпустить из СИЗО замминистра энергетики и ЖКХ

Апелляционная жалоба чиновника об изменении меры пресечения была рассмотрена Свердловским областным судом.

Суд в Екатеринбурге отказался изменить меру пресечения Андрею Кислицину. Замминистра энергетики и ЖКХ, которого подозревают во взятке, пока будет находиться в СИЗО, пишет Ura.ru.

Замминистра энергетики и ЖКХ в Екатеринбурге задержан по подозрению во взятке
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Кислицын проходит по делу о взяточничестве вместе со своим другом, экс-депутатом регионального Законодательного собрания Павлом Мякишевым. Якобы оба действовали в интересах компании Barled, которая занимается поставкой светового оборудования для свердловских муниципалитетов. Задержали Андрея Кислицина 1 мая. В данный момент он находится в СИЗО в Челябинске.

В заседании суда подозреваемый участвовал по видеосвязи. По настоянию адвоката Кислицына, процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее в Каменске-Уральском арестовали экс-мэра Сергея Белоусова.

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