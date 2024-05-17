Свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Кислицын останется в СИЗО

Кислицын проходит по делу о взяточничестве вместе со своим другом, экс-депутатом регионального Законодательного собрания Павлом Мякишевым. Якобы оба действовали в интересах компании Barled, которая занимается поставкой светового оборудования для свердловских муниципалитетов. Задержали Андрея Кислицина 1 мая. В данный момент он находится в СИЗО в Челябинске.