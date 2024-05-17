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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Нижнем Тагиле у Театра кукол появилась новая скульптура

«Театральный лисенок» поселился в Нижнем Тагиле

17 мая 2024, 14:01
Фото: Нижнетагильский театр кукол

В Нижнем Тагиле у Театра кукол появилась новая скульптура

17 мая 2024 года в Нижнем Тагиле открыли скульптуру «Театрального лисенка». Он будет радовать тагильчан рядом со входом в театр кукол.

Театр кукол в Нижнем Тагиле отмечает свое 80-летие. В день рождения учреждения культуры, 17 мая 2024 года, у входа появился «Театральный лисенок». Именно так называется скульптура. Кстати, этот персонаж был выбран не случайно, так как он является вдохновением кукольников. Это связано с мифами о Лисьей горе, на которой когда-то жили эти животные. Лисенок — это фирменный стиль Театра кукол.

Директор учреждения Татьяна Ткачева надеется, что скульптура не просто украсит ландшафт, но притянет тагильчан для исполнения желаний, об этом узнала редакция TagilCity.ru.

Фото: Нижнетагильский театр кукол

А мастера-художники создали арт-объекты, посвященные творчеству Булата Окуджавы. Они будут установлены в Нижне-Выйском сквере. В городе проходил симпозиум, на котором мастера творили свои произведения искусства.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Театр кукол#Скульптура#Театр#Талисман#Екатеринбург#Лисица
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