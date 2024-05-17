«Театральный лисенок» поселился в Нижнем Тагиле

Театр кукол в Нижнем Тагиле отмечает свое 80-летие. В день рождения учреждения культуры, 17 мая 2024 года, у входа появился «Театральный лисенок». Именно так называется скульптура. Кстати, этот персонаж был выбран не случайно, так как он является вдохновением кукольников. Это связано с мифами о Лисьей горе, на которой когда-то жили эти животные. Лисенок — это фирменный стиль Театра кукол.