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Published Сегодня, 08:26

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Updated Сегодня, 08:28

В Екатеринбурге роддома закроются на дезинфекцию

В Екатеринбурге закроют роддома на обработку. График

17 мая 2024, 08:26
Фото: 1MI

В Екатеринбурге роддома закроются на дезинфекцию

В Екатеринбурге родильные дома начинают проводить плановую дезинфекцию. На некоторое время учреждениям приходится прекращать свою работу.

Так, с 27 мая по 9 июня не будет работать роддом 14-й больницы. Пациентки будут перенаправляться в НИИ ОММ.

Следующим будут дезинфицировать роддом 40-й больницы. Его обработка продлится с 14 по 27 июня. Пациентов будут принимать в Екатеринбургском перинатальном центре, больнице №14, Областном перинатальном центре и НИИ ОММ.

С 24 июня по 7 июля обработка ожидается во втором стационаре перинатального центра. А уже с 8 по 21 июля свои двери закроет НИИ ОММ,

Областной перинатальный центр обработают с 12 по 25 августа. Пациентки смогут обратиться в НИИ ОММ и Екатеринбургский перинатальный центр.

Последним закроется первый стационар Екатеринбургского перинатального центра — со 2 по 15 сентября.

Напомним, в середине апреля сообщалось, что за одну неделю в Свердловской области родились 14 пар близнецов.

#Ирина Кирилова#Общество#Здоровье#Закрытие#Роддом#Дезинфекция#Екатеринбург
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