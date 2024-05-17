В Екатеринбурге закроют роддома на обработку. График

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Следующим будут дезинфицировать роддом 40-й больницы. Его обработка продлится с 14 по 27 июня. Пациентов будут принимать в Екатеринбургском перинатальном центре, больнице №14, Областном перинатальном центре и НИИ ОММ.
С 24 июня по 7 июля обработка ожидается во втором стационаре перинатального центра. А уже с 8 по 21 июля свои двери закроет НИИ ОММ,
Областной перинатальный центр обработают с 12 по 25 августа. Пациентки смогут обратиться в НИИ ОММ и Екатеринбургский перинатальный центр.
Последним закроется первый стационар Екатеринбургского перинатального центра — со 2 по 15 сентября.
Напомним, в середине апреля сообщалось, что за одну неделю в Свердловской области родились 14 пар близнецов.