В Свердловскую область снова придут заморозки до -3 градусов

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Похолодание придет в северную часть региона. Заморозки будут на поверхности почвы и в воздухе, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Так, ночью 18 мая похолодает до -1 градуса, а ночью 19 мая — до -3 градусов.
Напомним, 17 мая 2024 года в Свердловской области температура днем достигла +20 градусов. Также вместе с потеплением местами могут быть дожди.
Кроме того, 18 мая 2024 года в Нижнем Тагиле будет +12 градусов и пасмурность, а также возможны порывы северного ветра. 19 мая ветер ожидается северо-западным, облаков в небе не будет и потеплеет до +15 градусов. К ночи станет холоднее до нуля градусов.