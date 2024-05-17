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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 11:45

В Свердловскую область снова придут заморозки до -3 градусов

В Свердловскую область снова придут заморозки до -3 градусов

17 мая 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney
Заморозки до -3 градусов в Свердловской области ожидаются ночью 18 и 19 мая 2024 года.

Похолодание придет в северную часть региона. Заморозки будут на поверхности почвы и в воздухе, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Так, ночью 18 мая похолодает до -1 градуса, а ночью 19 мая — до -3 градусов.

Напомним, 17 мая 2024 года в Свердловской области температура днем достигла +20 градусов. Также вместе с потеплением местами могут быть дожди.

Кроме того, 18 мая 2024 года в Нижнем Тагиле будет +12 градусов и пасмурность, а также возможны порывы северного ветра. 19 мая ветер ожидается северо-западным, облаков в небе не будет и потеплеет до +15 градусов. К ночи станет холоднее до нуля градусов.

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