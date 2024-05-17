В Свердловскую область снова придут заморозки до -3 градусов

Кроме того, 18 мая 2024 года в Нижнем Тагиле будет +12 градусов и пасмурность, а также возможны порывы северного ветра. 19 мая ветер ожидается северо-западным, облаков в небе не будет и потеплеет до +15 градусов. К ночи станет холоднее до нуля градусов.