«Вы меня не слышите, он погиб»: Рабочий умер от удара током на УВЗ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
По словам невесты погибшего Ксении, с ней связался начальник цеха. Он и сообщил о гибели жениха.
Я не сразу осознала, начала уточнять, в какой он больнице. Он: «Девушка, вы меня не слышите, он погиб!» Земля из-под ног ушла. Истерика началась, — рассказывает Ксения.
В 2024 году пара планировала свадьбу. На момент случившегося молодые люди уже около трех лет встречались и жили вместе.
Александр работал электромонтером. А Ксения трудится в детском саду. После свадьбы пара планировала купить квартиру.
По словам девушки, помимо Александра скончался еще один мужчина. По ее словам, он, предположительно, пытался помочь ее жениху, либо у него не выдержало сердце. Его пытались спасти, но он скончался в больнице, пишет Е1.
В пресс-службе УВЗ сообщили, что на предприятии уже работает комиссия, которая разбирается в случившемся. Там выразили соболезнования и отметили, что семье оказана помощь.
Напомним, в конце апреля в Екатеринбурге погиб рабочий. Причиной тоже стал удар током.