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Рабочий умер от удара током на УВЗ в Нижнем Тагиле

«Вы меня не слышите, он погиб»: Рабочий умер от удара током на УВЗ в Нижнем Тагиле

17 мая 2024, 07:07
Фото: tagilcity.ru

Рабочий умер от удара током на УВЗ в Нижнем Тагиле

24-летний рабочий Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле Александр Винокуров погиб на предприятии. Причиной стал удар током. Трагедия случилась 27 апреля. По словам его невесты, родным до сих пор не сообщили подробности случившегося.

По словам невесты погибшего Ксении, с ней связался начальник цеха. Он и сообщил о гибели жениха.

Я не сразу осознала, начала уточнять, в какой он больнице. Он: «Девушка, вы меня не слышите, он погиб!» Земля из-под ног ушла. Истерика началась, — рассказывает Ксения.

В 2024 году пара планировала свадьбу. На момент случившегося молодые люди уже около трех лет встречались и жили вместе.

Александр работал электромонтером. А Ксения трудится в детском саду. После свадьбы пара планировала купить квартиру.

По словам девушки, помимо Александра скончался еще один мужчина. По ее словам, он, предположительно, пытался помочь ее жениху, либо у него не выдержало сердце. Его пытались спасти, но он скончался в больнице, пишет Е1.

В пресс-службе УВЗ сообщили, что на предприятии уже работает комиссия, которая разбирается в случившемся. Там выразили соболезнования и отметили, что семье оказана помощь.

Напомним, в конце апреля в Екатеринбурге погиб рабочий. Причиной тоже стал удар током.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#Рабочий#Погибшие#Уралвагонзавод#18+#Екатеринбург
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