tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В Нижнем Тагиле сгорела сауна в подвальном помещении

Загорелось полотенце: сауна в подвальном помещении ТЦ «Гороскоп» сгорела в Тагиле

17 мая 2024, 15:03
Фото: Отдел надзорной деятельности

В Нижнем Тагиле сгорела сауна в подвальном помещении

Шесть человек смогли самостоятельно эвакуироваться из загоревшейся сауны на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Рано утром 17 мая 2024 года поступило сообщение о пожаре в сауне на Вагонке. Это здание трехэтажного торгового центра «Гороскоп» на улице Юности, 14А. Тушить возгорание приехали 19 огнеборцев, которые использовали шесть единиц спецтехники.

Компания людей приехала париться и отдыхать. Все они почувствовали запах гари, а когда открыли парилку, то увидели там горящее полотенце. В результате все смогли эвакуироваться. Их было шесть человек.

Пожарные смогли ликвидировать возгорание за 17 минут. По факту проводится проверка.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Напомним, что по данным на 15 мая, в Свердловской области из-за пожаров погибли пятеро детей.

Ухо прилипло и сгорело: в Екатеринбурге выписан пострадавший в пожаре на Союзной
Узнать подробнее
Читайте также:
В Каменске-Уральском будут судить владельца сауны за гибель двух девушекКак в «Иронии судьбы». В Екатеринбурге увеличился интерес к баням и саунамДевочка пострадала при пожаре в сауне ТЦ Екатеринбурга
#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Огнеборцы#Сауна#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Купчиха и Стограммовка: какие сорта клубники сажают продвинутые садоводы в Тагиле
Сегодня, 13:42
В Свердловскую область снова придут заморозки до -3 градусов
Сегодня, 11:43
Породистая кошка за копейки: почему тагильчане отдают питомцев «королевских кровей»
Сегодня, 10:30
Поддельное масло обнаружено в вузах и больницах Свердловской области
Сегодня, 08:10
Школьники из Нижнего Тагила оказались в числе лучших команд «Что? Где? Когда?»
Сегодня, 09:40
Педагог из Нижнего Тагила поборется за звание «Воспитателя года» в России
Сегодня, 10:43
"