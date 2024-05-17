Загорелось полотенце: сауна в подвальном помещении ТЦ «Гороскоп» сгорела в Тагиле

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Рано утром 17 мая 2024 года поступило сообщение о пожаре в сауне на Вагонке. Это здание трехэтажного торгового центра «Гороскоп» на улице Юности, 14А. Тушить возгорание приехали 19 огнеборцев, которые использовали шесть единиц спецтехники.
Компания людей приехала париться и отдыхать. Все они почувствовали запах гари, а когда открыли парилку, то увидели там горящее полотенце. В результате все смогли эвакуироваться. Их было шесть человек.
Пожарные смогли ликвидировать возгорание за 17 минут. По факту проводится проверка.