Желающих работать больше: 850 подростков трудоустроят летом в Нижнем Тагиле

Количество зависит от выделенного бюджета. В 2024 году на оплату труда подростков мэрия выделила 13,7 миллиона рублей. В сравнении с показателями последних трех лет это рекорд. Однако объемы финансирования, которое ограничено на эту статью расходов, позволяют оплатить работы только 700 подросткам при четырехнедельной занятости. Специалисты администрации нашли выход, чтобы трудоустроить еще 150 человек: они сократили количество рабочих недель до трех.