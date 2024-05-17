Желающих работать больше: 850 подростков трудоустроят летом в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Речь идет о традиционных отрядах мэра, которые ежегодно начинают работать после окончания учебного года. Нынешним летом на городские работы выйдут 850 подростков. Годом ранее в трудовых отрядах числились 825 человек, еще раньше — 861. В 2021 году в Нижнем Тагиле работали 736 детей. Летом 2019 года в мэрских отрядах работало рекордное количество подростков — 1045 человек.
Количество зависит от выделенного бюджета. В 2024 году на оплату труда подростков мэрия выделила 13,7 миллиона рублей. В сравнении с показателями последних трех лет это рекорд. Однако объемы финансирования, которое ограничено на эту статью расходов, позволяют оплатить работы только 700 подросткам при четырехнедельной занятости. Специалисты администрации нашли выход, чтобы трудоустроить еще 150 человек: они сократили количество рабочих недель до трех.
Интересно, что в отрядах мэра в 2024 году хотят работать в два раза больше детей, чем могут в них принять, передает корреспондент TagilCity.ru.
Всего на летнее трудоустройство подано 1665 заявлений, — сообщила замначальника управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики Анна Афонасьева.
Добавим, что оплата труда юным тагильчанам будет производиться в соответствии с ТК РФ. Заработок зависит от отработанного времени и МРОТа. По прогнозам каждый подросток получит в среднем по 11 тысяч рублей за три недели работы. Рабочий день будет длиться 4 часа, неделя — пятидневная.
В мэрии также сообщили, что ряд предприятий города также готовы предоставить подросткам временные рабочие места. К примеру, на Уралвагонзаводе подали заявку на 60 человек, в ХЗ «Планта» — 30, в «УБТ-сервис» — 20 и в НТЗМК — 10.