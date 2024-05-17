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Жители Екатеринбурга услышали сигнал сирены

Жители Екатеринбурга услышали сигнал сирены

17 мая 2024, 06:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге раздался сигнал пожарной сирены около автовокзала 15 мая 2024 года.

Вскоре выяснилось, что это была ложная тревога на автомобильном паркинге, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сотрудники экстренной службы, приехав на место инцидента, выяснили в ходе проверки, что сигнал произошел из-за технических неполадок.

Напомним, 30 апреля 2024 года в Заречном районе Екатеринбурга местные жители услышали непонятный гул.

Некоторые екатеринбуржцы предположили, что это была пожарная сигнализация, другие посчитали, что был гудок локомотива. В МЧС сообщили, что экстренные сигналы более протяжные.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Парковка#18+#Екатеринбург#Пожарная сигнализация#Горожане#Сирена#МЧС#Инцидент#Сигнал#Технические неполадки
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