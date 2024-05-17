Жители Екатеринбурга услышали сигнал сирены

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Вскоре выяснилось, что это была ложная тревога на автомобильном паркинге, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Сотрудники экстренной службы, приехав на место инцидента, выяснили в ходе проверки, что сигнал произошел из-за технических неполадок.
Напомним, 30 апреля 2024 года в Заречном районе Екатеринбурга местные жители услышали непонятный гул.
Некоторые екатеринбуржцы предположили, что это была пожарная сигнализация, другие посчитали, что был гудок локомотива. В МЧС сообщили, что экстренные сигналы более протяжные.