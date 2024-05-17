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Саркосома шаровидная

Жительница Свердловской области нашла в лесу гриб из Красной книги

17 мая 2024, 09:07
Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте»
Саркосома шаровидная
Жительница Свердловской области рассказала о необычной находке в лесу. Она встретила гриб, за сбор которого можно получить наказание и уголовную статью. А все потому, что он внесен в Красную книгу.

Находкой оказалась саркосома шаровидная. Обнаружена она была, по словам женщины, недалеко от деревни станции Таватуй.

Саркосома имеет необычный для грибов внешний вид. Она растет в форме шара с углублением посередине. А в нем находится желеобразное вещество. Гриб считается редким, потому что размножается он только один раз в несколько лет. Из-за этого он и попал в Красную книгу.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области грибники уже начали сезон «тихой охоты».

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Уголовное дело#Лес#Урожай#Красная книга#Природа#Екатеринбург#Грибник#Гриб
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