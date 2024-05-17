Жительница Свердловской области нашла в лесу гриб из Красной книги

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Находкой оказалась саркосома шаровидная. Обнаружена она была, по словам женщины, недалеко от деревни станции Таватуй.
Саркосома имеет необычный для грибов внешний вид. Она растет в форме шара с углублением посередине. А в нем находится желеобразное вещество. Гриб считается редким, потому что размножается он только один раз в несколько лет. Из-за этого он и попал в Красную книгу.
Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области грибники уже начали сезон «тихой охоты».