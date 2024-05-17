Жителям Екатеринбурга предстоит съесть 200 тонн арбузов и клубники

Все 200 тонн были проверены, инспекторы не нашли ни заболеваний, ни вредителей. Продукция поступит в торговые точки. Ранее в 2024 году Екатеринбург уже получил 160 тонн клубники — партия прибыла из двух стран, Азербайджана и Турции. Арбузы уральцам поставляет Иран.