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В мае в Екатеринбург привезли 200 тонн арбузов и клубники

Жителям Екатеринбурга предстоит съесть 200 тонн арбузов и клубники

17 мая 2024, 14:51
Фото: 1MI

В мае в Екатеринбург привезли 200 тонн арбузов и клубники

Полосатую ягоду в основном привозят из Ирана, а клубника поступила из Азербайджана.

Жители столицы Среднего Урала смогут без ограничений лакомиться арбузами и клубникой: в мае в город поступила большая партия ягод, сообщил региональный Россельхознадзор.

Все 200 тонн были проверены, инспекторы не нашли ни заболеваний, ни вредителей. Продукция поступит в торговые точки. Ранее в 2024 году Екатеринбург уже получил 160 тонн клубники — партия прибыла из двух стран, Азербайджана и Турции. Арбузы уральцам поставляет Иран.

Первая партия арбузов поступила в магазины Екатеринбурга в апреле.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Сельское хозяйство#Торговля#Россельхознадзор#Партия#Екатеринбург#Клубника#Арбузы
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