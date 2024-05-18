tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Автомобилист в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом сбил собаку и скрылся

Автомобилист в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом сбил собаку и скрылся

18 мая 2024, 05:58
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом водитель автомобиля сбил собаку и уехал. ДТП случилось на Юбилейной улице 13 мая 2024 года.

Одна из прохожих, заметив пострадавшую собаку, отвезла ее в ветеринарную клинику. Сейчас псу оказывают необходимое лечение, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Девушка, которая привезла животное ветеринарам, ищет его хозяев, так как у него имеется ошейник. Автомобиль, который сбил собаку, никто из очевидцев не запомнил.

Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил собаку и уехал с места ЧП. Один из прохожих хотел сам отвезти ее в клинике, но собакой занялись волонтеры.

13-летняя девочка и собака погибли под колесами пьяного водителя под Асбестом
Узнать подробнее
Читайте также:
Два самокатчика попали под машины в ЕкатеринбургеАдминистрация поселка под Тагилом заплатит 50 тысяч за нападение собаки на подросткаПассажирка погибла в ДТП в Камышлове
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Лечение#Село#Собака#ЧП#Очевидцы#Животное#Автомобилист#Хозяева#18+#Екатеринбург#Инцидент#Прохожая
Подпишитесь
Купчиха и Стограммовка: какие сорта клубники сажают продвинутые садоводы в Тагиле
Вчера, 13:42
Загорелось полотенце: сауна в подвальном помещении ТЦ «Гороскоп» сгорела в Тагиле
Вчера, 15:03
Породистая кошка за копейки: почему тагильчане отдают питомцев «королевских кровей»
Вчера, 10:30
Свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Кислицын останется в СИЗО
Вчера, 15:55
Школьники из Нижнего Тагила оказались в числе лучших команд «Что? Где? Когда?»
Вчера, 09:40
«Театральный лисенок» поселился в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:01
"