Автомобилист в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом сбил собаку и скрылся

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Одна из прохожих, заметив пострадавшую собаку, отвезла ее в ветеринарную клинику. Сейчас псу оказывают необходимое лечение, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Девушка, которая привезла животное ветеринарам, ищет его хозяев, так как у него имеется ошейник. Автомобиль, который сбил собаку, никто из очевидцев не запомнил.
Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил собаку и уехал с места ЧП. Один из прохожих хотел сам отвезти ее в клинике, но собакой занялись волонтеры.