tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Более 600 нарушений противопожарного режима зарегистрировано в Свердловской области

Более 600 нарушений противопожарного режима зарегистрировано в Свердловской области

18 мая 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney
Жители Свердловской области 684 раза нарушали противопожарный режим с начала 2024 года.

Так, свердловчане разводили в лесах огонь на открытых местах, в том числе разводили мангалы для шашлыков, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

За несоблюдение режима в пожароопасный период нарушителям грозят штрафы до 20 тысяч рублей. В случае, если гражданин стал виновником природного пожара, размер штрафа возрастает до 50 тысяч.

Напомним, в начале мая 2024 года жители Нижнего Тагила более 115 раз не соблюдали правила пожарной безопасности. Нарушения выявили во время рейдов.

45 нарушений выявлено во время противопожарного рейда на Кушве в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
22 жителя Свердловской области нарушили противопожарный режим за сутки45 нарушителей пожарного режима пойманы в Нижнем ТагилеЛюбителей шашлыков штрафуют в Свердловской области за разведение костров
#Елизавета Зиборова#Общество#Лес#Огонь#Пожарная безопасность#Население#Нарушения#Штрафы#Рейды#Нарушители#Противопожарный режим#Екатеринбург#Мангал
Подпишитесь
Возрождение исторического сада в Нижнем Тагиле: новая жизнь старого наследия
Сегодня, 03:30
Подозреваемый в краже в Алапаевске сбежал из зала суда
Сегодня, 07:09
Породистая кошка за копейки: почему тагильчане отдают питомцев «королевских кровей»
Вчера, 10:30
Автомобилист в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом сбил собаку и скрылся
Сегодня, 05:58
Посетительница ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге устроила скандал из-за товара
Сегодня, 09:27
Родители в Екатеринбурге перевозили сына в открытом кузове автомобиля
Сегодня, 07:47
"