Более 600 нарушений противопожарного режима зарегистрировано в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Так, свердловчане разводили в лесах огонь на открытых местах, в том числе разводили мангалы для шашлыков, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
За несоблюдение режима в пожароопасный период нарушителям грозят штрафы до 20 тысяч рублей. В случае, если гражданин стал виновником природного пожара, размер штрафа возрастает до 50 тысяч.
Напомним, в начале мая 2024 года жители Нижнего Тагила более 115 раз не соблюдали правила пожарной безопасности. Нарушения выявили во время рейдов.