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Двое жителей Серова убили собаку на глазах девочки и выбросили ее тело в мусорный бак

Двое жителей Серова убили собаку на глазах девочки и выбросили ее тело в мусорный бак

18 мая 2024, 11:30
Фото: 1MI
Двое жителей Серова жестоко обращались с собакой, которая принадлежала одному из них, в результате чего она умерла. Происшествие случилось 4 июня 2023 года.

В полицию поступил сигнал о том, что двое мужчин жестоко расправились с собакой. Выяснилось, что эти граждане вели асоциальный образ жизни. Ночью накануне преступления они вместе употребляли алкоголь, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Во время допроса задержанные рассказали, что животное они убили в подъезде дома, а затем выбросили тело пса в мусорный контейнер. Хозяин собаки не смог внятно объяснить причину жестокой расправы с ней и при этом отметил, что ему ее жалко.

Известно, что во время преступления рядом с ними находилась девятилетняя девочка. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Суд приговорил хозяина собаки к одному году исправительных работ, а его сообщника — к восьми месяцам исправительных работ.

Напомним, в Нижнем Тагиле пьяный мужчина задушил собаку, желая показать жене свою силу. В отношении него возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы передали в суд.

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