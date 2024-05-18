Двое жителей Серова убили собаку на глазах девочки и выбросили ее тело в мусорный бак

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В полицию поступил сигнал о том, что двое мужчин жестоко расправились с собакой. Выяснилось, что эти граждане вели асоциальный образ жизни. Ночью накануне преступления они вместе употребляли алкоголь, рассказали в пресс-службе региональной полиции.
Во время допроса задержанные рассказали, что животное они убили в подъезде дома, а затем выбросили тело пса в мусорный контейнер. Хозяин собаки не смог внятно объяснить причину жестокой расправы с ней и при этом отметил, что ему ее жалко.
Известно, что во время преступления рядом с ними находилась девятилетняя девочка. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Суд приговорил хозяина собаки к одному году исправительных работ, а его сообщника — к восьми месяцам исправительных работ.
Напомним, в Нижнем Тагиле пьяный мужчина задушил собаку, желая показать жене свою силу. В отношении него возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы передали в суд.