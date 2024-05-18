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Пассажирка погибла в ДТП в Камышлове

Пассажирка погибла в ДТП в Камышлове

18 мая 2024, 05:29
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Камышлове столкнулись автомобили ВАЗ и Hyundai Solaris. Один человек погиб и трое пострадали. ДТП произошло 17 мая 2024 года.

Водитель автомобиля ВАЗ решил обогнать транспорт. По его словам, у него неожиданно ухудшилось самочувствие, из-за чего он столкнулся с иномаркой, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

В случившейся аварии погибла пассажирка ВАЗа. Водителя ВАЗа и двух человек из Hyundai Solaris отвезли в медучреждение с различными повреждениями.

Напомним, 11 мая 2024 года в поселке Свердловской области машина ВАЗ оказалась в кювете. В результате ДТП погиб пассажир.

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