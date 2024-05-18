Пассажирка погибла в ДТП в Камышлове

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Водитель автомобиля ВАЗ решил обогнать транспорт. По его словам, у него неожиданно ухудшилось самочувствие, из-за чего он столкнулся с иномаркой, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В случившейся аварии погибла пассажирка ВАЗа. Водителя ВАЗа и двух человек из Hyundai Solaris отвезли в медучреждение с различными повреждениями.
Напомним, 11 мая 2024 года в поселке Свердловской области машина ВАЗ оказалась в кювете. В результате ДТП погиб пассажир.