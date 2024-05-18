Подозреваемый в краже в Алапаевске сбежал из зала суда

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Сначала свердловчанина отправили под домашний арест, однако так как он нарушал меру пресечения, суд ее изменил.
Во время заседания, когда судья ушла в комнату для того, чтобы принять решение по данному делу, подсудимый зашел в помещение, где не были установлены перегородки на окнах, и скрылся, рассказали в Telegram-канале «Уральский городовой».
Сбежавшего подсудимого объявили в розыск.
Напомним, в марте 2024 года в Екатеринбурге на вокзале был задержан житель Перми, находившийся в розыске. Он не пришел в суд на заседание и сбежал из города.