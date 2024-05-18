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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

Подозреваемый в краже в Алапаевске сбежал из зала суда

Подозреваемый в краже в Алапаевске сбежал из зала суда

18 мая 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
В Алапаевске мужчина, обвиняемый в краже денег со счета в банке, сбежал из зала суда 17 мая 2024 года.

Сначала свердловчанина отправили под домашний арест, однако так как он нарушал меру пресечения, суд ее изменил.

Во время заседания, когда судья ушла в комнату для того, чтобы принять решение по данному делу, подсудимый зашел в помещение, где не были установлены перегородки на окнах, и скрылся, рассказали в Telegram-канале «Уральский городовой».

Сбежавшего подсудимого объявили в розыск.

Напомним, в марте 2024 года в Екатеринбурге на вокзале был задержан житель Перми, находившийся в розыске. Он не пришел в суд на заседание и сбежал из города.

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