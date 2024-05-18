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Посетительница ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге устроила скандал из-за товара

Посетительница ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге устроила скандал из-за товара

18 мая 2024, 09:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местная жительница требовала у сотрудницы пункта выдачи Wildberries в Академическом районе оформить возврат телефона, который она заказывала.

Женщина пришла в ПВЗ вместе с маленькой дочкой. Причину, по которой екатеринбурженка решила вернуть телефон, не назвала, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Когда сотрудница пункта выдачи попросила посетительницу оформить возврат в приложении, женщина вырвала у нее из руку телефон и бросила его на пол, из-за чего гаджет разбился. После этого горожанка сказала сотруднице, чтобы она вызывала полицию и ушла.

Напомним, женщина в Нижнем Тагиле устроила скандал в ТЦ «Лента» из-за того, что ее заподозрили в краже товара.

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