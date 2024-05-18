Посетительница ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге устроила скандал из-за товара

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Женщина пришла в ПВЗ вместе с маленькой дочкой. Причину, по которой екатеринбурженка решила вернуть телефон, не назвала, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Когда сотрудница пункта выдачи попросила посетительницу оформить возврат в приложении, женщина вырвала у нее из руку телефон и бросила его на пол, из-за чего гаджет разбился. После этого горожанка сказала сотруднице, чтобы она вызывала полицию и ушла.
Напомним, женщина в Нижнем Тагиле устроила скандал в ТЦ «Лента» из-за того, что ее заподозрили в краже товара.