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Пропавшего мужчину в Первоуральске нашли мертвым после двух месяцев поисков

Пропавшего мужчину в Первоуральске нашли мертвым после двух месяцев поисков

18 мая 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney
В Первоуральске нашли мертвым мужчину, который пропал 1 марта 2024 года.

По словам родственников, погибший ушел в магазин покупать себе новую обувь и с тех пор домой не вернулся. Последний раз он связывался со своей подругой и сказал, что он находится в лесу и замерзает, пишет Е1.

При этом он говорил невнятно. Семья пыталась выяснить, где он находится, но молодой человек сообщал разные места, а затем у него отключился телефон. После этого они обратились к поисковикам и правоохранителям, которые помогали в поисках.

Напомним, в Нижнем Тагиле нашли двух пропавших мальчиков 10 и 12 лет. Выяснилось, что они хотели погулять после школы, а домой не пошли, потому что боялись поругаться с отцом.

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