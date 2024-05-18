Пропавшего мужчину в Первоуральске нашли мертвым после двух месяцев поисков

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
По словам родственников, погибший ушел в магазин покупать себе новую обувь и с тех пор домой не вернулся. Последний раз он связывался со своей подругой и сказал, что он находится в лесу и замерзает, пишет Е1.
При этом он говорил невнятно. Семья пыталась выяснить, где он находится, но молодой человек сообщал разные места, а затем у него отключился телефон. После этого они обратились к поисковикам и правоохранителям, которые помогали в поисках.
Напомним, в Нижнем Тагиле нашли двух пропавших мальчиков 10 и 12 лет. Выяснилось, что они хотели погулять после школы, а домой не пошли, потому что боялись поругаться с отцом.