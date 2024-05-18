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Пьяный житель Екатеринбурга убегал от погони и попал в массовое ДТП

Пьяный житель Екатеринбурга убегал от погони и попал в массовое ДТП

18 мая 2024, 08:15
Фото: 1MI
Пьяный водитель автомобиля Toyota Avensis в Екатеринбурге пытался скрыться от автоинспекторов и устроил массовое ДТП. Происшествие случилось на Московской улице ночью 18 мая 2024 года.

Автоинспекторы потребовали от водителя иномарки остановиться. Однако он останавливаться не стал. Сотрудникам ДПС пришлось ехать за ним, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В какой-то момент водитель потерял контроль над управлением и въехал в машины «ГАЗель» и Hyundai. По словам автомобилиста, он испугался требования и останавливаться не стал, потому что был нетрезв.

В отношении него составили протокол, а автомобиль поместили на стоянку.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге нетрезвый водитель удирал от инспекторов ГИБДД и влетел в автомобиль.

Пьяный водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от ГИБДД и устроил аварию
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#ЧП#Пьяный водитель#Погоня#Hyundai#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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