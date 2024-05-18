Пьяный житель Екатеринбурга убегал от погони и попал в массовое ДТП

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Автоинспекторы потребовали от водителя иномарки остановиться. Однако он останавливаться не стал. Сотрудникам ДПС пришлось ехать за ним, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В какой-то момент водитель потерял контроль над управлением и въехал в машины «ГАЗель» и Hyundai. По словам автомобилиста, он испугался требования и останавливаться не стал, потому что был нетрезв.
В отношении него составили протокол, а автомобиль поместили на стоянку.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге нетрезвый водитель удирал от инспекторов ГИБДД и влетел в автомобиль.