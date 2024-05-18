Родители в Екатеринбурге перевозили сына в открытом кузове автомобиля

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Внимание на небезопасную перевозку ребенка в автомобиле обратили очевидцы. Сотрудники автоинспекции вызовут водителя, чтобы он дал им объяснения по факту инцидента, пишет Е1.
Также сотрудники ГИБДД напомнили, что перевозить маленьких детей необходимо в специальных детских креслах с использованием ремней безопасности, а также только в салоне автомобиля. Водителю грозит штраф до трех тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге местная блогер посадила маленькую дочку на колени своему супругу, который ехал за рулем автомобиля.