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Водителя автомобиля в Екатеринбурге вызовут в ГИБДД за опасную перевозку ребенка

Родители в Екатеринбурге перевозили сына в открытом кузове автомобиля

18 мая 2024, 07:47
Фото: Изображение Midjourney

Водителя автомобиля в Екатеринбурге вызовут в ГИБДД за опасную перевозку ребенка

В Екатеринбурге родители везли в автомобиле Ford своего ребенка в открытом кузове, а также без специального детского кресла.

Внимание на небезопасную перевозку ребенка в автомобиле обратили очевидцы. Сотрудники автоинспекции вызовут водителя, чтобы он дал им объяснения по факту инцидента, пишет Е1.

Также сотрудники ГИБДД напомнили, что перевозить маленьких детей необходимо в специальных детских креслах с использованием ремней безопасности, а также только в салоне автомобиля. Водителю грозит штраф до трех тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге местная блогер посадила маленькую дочку на колени своему супругу, который ехал за рулем автомобиля.

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