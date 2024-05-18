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Сожитель зарезал девушку на глазах прохожих в Екатеринбурге

Сожитель зарезал девушку на глазах прохожих в Екатеринбурге

18 мая 2024, 10:10
Фото: Е1
В Екатеринбурге мужчина зарезал ножом свою сожительницу. Происшествие случилось на улице Победы 18 мая 2024 года.

Умершая являлась сотрудницей «Сбербанка». По словам очевидцев, между ней и ее сожителем произошел конфликт. В какой-то момент он достал нож и несколько раз ударил им девушку, рассказали в Telegram-канале «Бандитский Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Бандитский Екатеринбург»

Екатеринбурженка скончалась на месте происшествия. Очевидцы вызвали скорую, однако спасти ее не удалось. Рана от ножевого ранения была видна под левой грудью. Мужчина попытался скрыться, но его задержали патрульные.

Напомним, житель Свердловской области одним ударом ножа убил своего знакомого. Суд приговорил его к восьми годам тюрьмы.

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