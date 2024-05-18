Сожитель зарезал девушку на глазах прохожих в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Умершая являлась сотрудницей «Сбербанка». По словам очевидцев, между ней и ее сожителем произошел конфликт. В какой-то момент он достал нож и несколько раз ударил им девушку, рассказали в Telegram-канале «Бандитский Екатеринбург».
Екатеринбурженка скончалась на месте происшествия. Очевидцы вызвали скорую, однако спасти ее не удалось. Рана от ножевого ранения была видна под левой грудью. Мужчина попытался скрыться, но его задержали патрульные.
Напомним, житель Свердловской области одним ударом ножа убил своего знакомого. Суд приговорил его к восьми годам тюрьмы.