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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

В кафе быстрого питания в Екатеринбурге произошел пожар

В кафе быстрого питания в Екатеринбурге произошел пожар

18 мая 2024, 10:33
Фото: Е1
В Екатеринбурге случился пожар в кафе быстрого питания «Чевапчичная» в районе Уралмаша.

Кроме самого павильона, в котором располагается кафе, от огня также пострадал и остановочный комплекс, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: Е1

Воспламенившееся здание тушили 13 сотрудников экстренной службы, которые приехали к кафе на двух служебных машинах. Информации о пострадавших нет. Также в настоящее время неизвестны причины возгорания.

Напомним, 17 мая 2024 года в Нижнем Тагиле случился пожар в сауне, которая располагалась в подвальном помещении ТЦ «Гороскоп» в Дзержинском районе. Пострадавших нет.

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