В кафе быстрого питания в Екатеринбурге произошел пожар

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Кроме самого павильона, в котором располагается кафе, от огня также пострадал и остановочный комплекс, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Воспламенившееся здание тушили 13 сотрудников экстренной службы, которые приехали к кафе на двух служебных машинах. Информации о пострадавших нет. Также в настоящее время неизвестны причины возгорания.
Напомним, 17 мая 2024 года в Нижнем Тагиле случился пожар в сауне, которая располагалась в подвальном помещении ТЦ «Гороскоп» в Дзержинском районе. Пострадавших нет.