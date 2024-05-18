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Published Сегодня, 12:02

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Updated Сегодня, 12:04

Вандалы снова осквернили свастикой могилу «дятловца» в Екатеринбурге

Вандалы снова осквернили свастикой могилу «дятловца» в Екатеринбурге

18 мая 2024, 12:02
Фото: «Фонд памяти группы Дятлова»
Неизвестные второй раз за месяц нарисовали свастику на памятнике одного из участников группы «дятловцев» Семена Золотарева. Это заметили сотрудники «Фонда памяти группы Дятлова» 18 мая 2024 года.

На 18 мая была запланирована конференция. Перед ее началом сотрудники фонда посещают кладбища, где есть захоронения членов группы Дятлова, пишет «КП-Екатеринбург».

После этого в полицию поступило заявление о вандализме. По предположению сотрудника фонда Алексея Коськина, внимание к могилам погибшей группы может быть связано с конспирологией, которую создали в связи с их гибелью.

Напомним, ранее на памятнике «дятловцев» злоумышленники нарисовали свастику и непристойные изображения, а также написали разные слова.

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