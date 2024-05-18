Вандалы снова осквернили свастикой могилу «дятловца» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
На 18 мая была запланирована конференция. Перед ее началом сотрудники фонда посещают кладбища, где есть захоронения членов группы Дятлова, пишет «КП-Екатеринбург».
После этого в полицию поступило заявление о вандализме. По предположению сотрудника фонда Алексея Коськина, внимание к могилам погибшей группы может быть связано с конспирологией, которую создали в связи с их гибелью.
Напомним, ранее на памятнике «дятловцев» злоумышленники нарисовали свастику и непристойные изображения, а также написали разные слова.