Возрождение исторического сада в Нижнем Тагиле: новая жизнь старого наследия

В течение последних 46 лет территория парка была заброшена, но с октября 2023 года здесь началась активная работа по возрождению этого места. Инициативная общественность города: школьники, студенты и неравнодушные жители решили облагородить фруктовый сад. Заброшенный парк был тщательно очищен от мусора и упавших деревьев. Особое внимание уделяется старым деревьям, возраст которых достигает от 80 до 120 лет. За ними теперь осуществляется тщательный уход.