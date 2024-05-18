Возрождение исторического сада в Нижнем Тагиле: новая жизнь старого наследия

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22 мая в 15:00 состоится торжественное мероприятие, посвящённое посадке голубой ели — первого дерева возрождаемого фруктового сада. Сад расположен в пойме реки Тагил напротив дома № 80 по улице Красноармейской. Это событие имеет особое значение, поскольку голубая ель символизирует память о Кузьме Рудом — основателе сада и его неоценимый вклад в озеленение города.
В течение последних 46 лет территория парка была заброшена, но с октября 2023 года здесь началась активная работа по возрождению этого места. Инициативная общественность города: школьники, студенты и неравнодушные жители решили облагородить фруктовый сад. Заброшенный парк был тщательно очищен от мусора и упавших деревьев. Особое внимание уделяется старым деревьям, возраст которых достигает от 80 до 120 лет. За ними теперь осуществляется тщательный уход.
Наша цель — превратить эту территорию в красивую садово-парковую зону, где горожане смогут наслаждаться природой и отдыхать от суеты города. 22 мая мы торжественно начнем высадку голубой ели, — рассказал для TagilCity.ru Иван Подмазов, инициатор идеи возродить фруктовый сад.
Идея высадки именно голубых елей не случайна, по рассказам потомков Кузьмы Рудого, с которыми взаимодействуют волонтеры и которые также заинтересованы в развитии данной территории, именно в этом саду росла первая в Нижнем Тагиле голубая ель. Кроме того, на церемонии посадки активисты анонсируют свой проект, посвященный фруктовому саду.
Проект возрождения сада включает в себя не только посадку новых деревьев, но и создание условий для комфортного отдыха горожан. Мы планируем представить проект развития территории сада на торжественной церемонии посадки ели. Надеемся, что эта инициатива найдет поддержку среди жителей города и поможет превратить старый сад в живописный парк, который станет любимым местом отдыха для многих поколений, — рассказал Иван Подмазов.