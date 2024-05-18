Задержан житель Екатеринбурга за убийство бывшей жены

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Мужчину задержали во дворе жилого дома на улице Победы. Нож, которым он зарезал женщину, задержанный успел выбросить. Оружие сейчас ищут полицейские, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Сожители расстались около шести месяцев назад. У них есть общий девятилетний ребенок. Выяснилось, что екатеринбуржец ранее был неоднократно судим за грабежи и мошенничество.
Горожанин пришел к банку, где работала погибшая, и вызвал ее на улицу поговорить. Однако беседа закончилась убийством. После происшествия он направился в ближайшую церковь.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Решается вопрос о заключении его под стражу.
Напомним, ссора между парой и момент убийства произошли на глазах прохожих. Потерпевшей вызвали врачей, однако спасти ее не удалось.