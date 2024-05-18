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Published Сегодня, 12:44

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Задержан житель Екатеринбурга за убийство бывшей жены

Задержан житель Екатеринбурга за убийство бывшей жены

18 мая 2024, 12:44
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали мужчину, который убил свою бывшую жену 18 мая 2024 года.

Мужчину задержали во дворе жилого дома на улице Победы. Нож, которым он зарезал женщину, задержанный успел выбросить. Оружие сейчас ищут полицейские, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Сожители расстались около шести месяцев назад. У них есть общий девятилетний ребенок. Выяснилось, что екатеринбуржец ранее был неоднократно судим за грабежи и мошенничество.

Горожанин пришел к банку, где работала погибшая, и вызвал ее на улицу поговорить. Однако беседа закончилась убийством. После происшествия он направился в ближайшую церковь.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Напомним, ссора между парой и момент убийства произошли на глазах прохожих. Потерпевшей вызвали врачей, однако спасти ее не удалось.

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