Еще один истязатель: в Екатеринбурге мужчину обвинили в издевательствах над Далером

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение Даниилу Егольникову, племяннику Вероники Наумовой, опекуну Далера Бобиева. Следователи считают, что он также мог участвовать в экзекуциях над ребенком, пишет Ura.ru со ссылкой на адвоката Елену Хорову.
Юрист рассказала, что обвинение Егольникову было предъявлено еще в 2023 году (по статье об истязании заведомо несовершеннолетнего). Молодой человек одновременно проходит свидетелем по делу и уже свидетельствовал против Александра Наумова, мужа опекуна.
В СК данную информацию пока не подтвердили.
Ранее родной отец Далера подал иск о компенсации морального вреда за смерть сына. Он требует с опекунов 5 млн рублей и намерен потратить деньги на памятник ребенку и благотворительность.