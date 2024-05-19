Еще один истязатель: в Екатеринбурге мужчину обвинили в издевательствах над Далером

Юрист рассказала, что обвинение Егольникову было предъявлено еще в 2023 году (по статье об истязании заведомо несовершеннолетнего). Молодой человек одновременно проходит свидетелем по делу и уже свидетельствовал против Александра Наумова, мужа опекуна.