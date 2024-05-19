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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В деле убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева появился новый подозреваемый

Еще один истязатель: в Екатеринбурге мужчину обвинили в издевательствах над Далером

19 мая 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney

В деле убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева появился новый подозреваемый

В деле убитого мальчика Далера Бобиева новый поворот: правоохранители предъявили обвинение родственнику семьи Наумовых, который также мог издеваться над 6-летним ребенком.

В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение Даниилу Егольникову, племяннику Вероники Наумовой, опекуну Далера Бобиева. Следователи считают, что он также мог участвовать в экзекуциях над ребенком, пишет Ura.ru со ссылкой на адвоката Елену Хорову.

Юрист рассказала, что обвинение Егольникову было предъявлено еще в 2023 году (по статье об истязании заведомо несовершеннолетнего). Молодой человек одновременно проходит свидетелем по делу и уже свидетельствовал против Александра Наумова, мужа опекуна.

В СК данную информацию пока не подтвердили.

Ранее родной отец Далера подал иск о компенсации морального вреда за смерть сына. Он требует с опекунов 5 млн рублей и намерен потратить деньги на памятник ребенку и благотворительность.

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#Дарья Бобровицкая#Уголовное дело#Криминал#Издевательства#Обвинение#Мальчик#18+#Екатеринбург#Опекун#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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