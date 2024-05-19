Горячую воду отключили в Екатеринбурге вслед за отоплением

На отсутствие горячего водоснабжения жалуются жители Ботаники, Верх-Исетского района, ЖБИ и Вторчермета. При этом, как утверждают люди, об отключениях их никто не предупреждал, а опрессовки власти обещали начать с понедельника, 20 мая. В управляющих компаниях ситуацию не комментируют.