Горячую воду отключили в Екатеринбурге вслед за отоплением

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
С момента отключения уже пошли вторые сутки — вода исчезла 18 мая, пишет Ura.ru.
На отсутствие горячего водоснабжения жалуются жители Ботаники, Верх-Исетского района, ЖБИ и Вторчермета. При этом, как утверждают люди, об отключениях их никто не предупреждал, а опрессовки власти обещали начать с понедельника, 20 мая. В управляющих компаниях ситуацию не комментируют.
Отопительный сезон в Екатеринбурге закончился 16 мая. Люди говорят о том, что в домах сразу стало холодно.