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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:51

У жителей Екатеринбурга вместе с отоплением пропала горячая вода

Горячую воду отключили в Екатеринбурге вслед за отоплением

19 мая 2024, 11:49
Фото: 1MI

У жителей Екатеринбурга вместе с отоплением пропала горячая вода

Екатеринбуржцы жалуются на то, что у них вместе с отоплением неожиданно пропала и горячая вода, хотя ее отключение коммунальщики не анонсировали.

С момента отключения уже пошли вторые сутки — вода исчезла 18 мая, пишет Ura.ru.

На отсутствие горячего водоснабжения жалуются жители Ботаники, Верх-Исетского района, ЖБИ и Вторчермета. При этом, как утверждают люди, об отключениях их никто не предупреждал, а опрессовки власти обещали начать с понедельника, 20 мая. В управляющих компаниях ситуацию не комментируют.

Отопительный сезон в Екатеринбурге закончился 16 мая. Люди говорят о том, что в домах сразу стало холодно.

Названа дата отключения отопления в Нижнем Тагиле
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#Дарья Бобровицкая#Общество#ЖКХ#Отопление#Отключение воды#Опрессовка#Екатеринбург#Отключение отопления
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