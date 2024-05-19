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Родных потерявшего память 72-летнего пенсионера ищут в Нижнем Тагиле

Не помнит, как попал в Тагил: полиция ищет родных потерявшего память пенсионера

19 мая 2024, 06:43
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Родных потерявшего память 72-летнего пенсионера ищут в Нижнем Тагиле

Правоохранители в Нижнем Тагиле разыскивают близких и друзей 72-летнего пенсионера, которого скорая забрала из магазина на улице Попова. Мужчине стало плохо, а затем выяснилось, что он ничего не помнит.

Полиции удалось установить личность пожилого человека, так как при себе он имел паспорт, сообщили представители тагильской полиции.

Это Алексей Валентинович Погорлюк, который родился в Петербурге (Ленинграде). По месту прописки он зарегистрирован в деревне Колмогорово Красноярского края.

У мужчины наблюдаются серьезные проблемы с памятью — он совершенно не помнит, как оказался в Нижнем Тагиле. Полицейским он сообщил лишь, что в Красноярском крае у него есть сын, однако его имени также вспомнить не может.

Алексея Погорлюка по скорой госпитализировали в больницу на Кузнецкого, однако сейчас его здоровье уже нормализовалось. тем не менее, выписать медики его не могут, так как пенсионеру просто некуда идти.

Ранее десятки волонтеров приняли участие в поисках пропавшего в Каменске-Уральском местного жителя.

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