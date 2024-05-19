Не помнит, как попал в Тагил: полиция ищет родных потерявшего память пенсионера

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Полиции удалось установить личность пожилого человека, так как при себе он имел паспорт, сообщили представители тагильской полиции.
Это Алексей Валентинович Погорлюк, который родился в Петербурге (Ленинграде). По месту прописки он зарегистрирован в деревне Колмогорово Красноярского края.
У мужчины наблюдаются серьезные проблемы с памятью — он совершенно не помнит, как оказался в Нижнем Тагиле. Полицейским он сообщил лишь, что в Красноярском крае у него есть сын, однако его имени также вспомнить не может.
Алексея Погорлюка по скорой госпитализировали в больницу на Кузнецкого, однако сейчас его здоровье уже нормализовалось. тем не менее, выписать медики его не могут, так как пенсионеру просто некуда идти.
Ранее десятки волонтеров приняли участие в поисках пропавшего в Каменске-Уральском местного жителя.