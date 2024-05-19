Определены стартовые составы «Урала» и «Оренбурга» на матч 29-го тура РПЛ

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Published Сегодня, 08:53
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В Екатеринбурге в воскресенье, 19 мая в 14:00 начнется матч команд «Урал» и «Оренбург». Стартовый состав обеих команд на матч опубликован на сайте РПЛ.
Напомним, что обе команды с одинаковым результатом — 29 очков — завершили предыдущий, 28-й тур РПЛ. Победа жизненно важна для каждой из команд, так как обе ведут борьбу за право остаться в РПЛ.
Ранее в Асбесте пожилой мужчина чуть не умер во время просмотра футбола. Он так сильно переживал за исход матча, что у него остановилось сердце.