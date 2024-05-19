Пассажирский автобус и легковушка жестко столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Массовая авария с участием автобуса и легкового авто произошла в Екатеринбурге

Автобус 52-го маршрута и легковой автомобиль не поделили дорогу на пересечении 8 Марта и Шварца в Екатеринбурге. У легковушки сильно повреждена передняя часть.