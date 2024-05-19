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Массовая авария с участием автобуса и легкового авто произошла в Екатеринбурге

Пассажирский автобус и легковушка жестко столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

19 мая 2024, 08:01
Фото: Е1

Массовая авария с участием автобуса и легкового авто произошла в Екатеринбурге

Автобус 52-го маршрута и легковой автомобиль не поделили дорогу на пересечении 8 Марта и Шварца в Екатеринбурге. У легковушки сильно повреждена передняя часть.

ДТП с участием общественного транспорта произошло утром в воскресенье, 19 мая. Дорогу не поделили зеленый автобус и автомобиль, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.

Видео: Е1

Судя по кадрам, автобус повреждений не получил, а у машины сильно помята передняя часть. Машин скорой помощи на месте происшествия нет.

Официальных комментарий от ГИБДД пока не поступало.

В апреле под Асбестом водитель автобуса сбил на пешеходном переходе пенсионера.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Автобус#Повреждения#Видео#Легковой автомобиль#18+#Екатеринбург
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