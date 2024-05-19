Пассажирский автобус и легковушка жестко столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
ДТП с участием общественного транспорта произошло утром в воскресенье, 19 мая. Дорогу не поделили зеленый автобус и автомобиль, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.
Судя по кадрам, автобус повреждений не получил, а у машины сильно помята передняя часть. Машин скорой помощи на месте происшествия нет.
Официальных комментарий от ГИБДД пока не поступало.
В апреле под Асбестом водитель автобуса сбил на пешеходном переходе пенсионера.