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Published Сегодня, 12:01

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Updated Сегодня, 12:03

Под Тагилом студент въехал в бетонное ограждение и покалечил своих подруг

Протаранил ограждение: под Тагилом студент на Lada покалечил своих 16-летних подруг

19 мая 2024, 12:01
Фото: ГИБДД Свердловской области

Под Тагилом студент въехал в бетонное ограждение и покалечил своих подруг

Молодой человек на трассе около Нижнего Тагила не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение и отправил в больницу двух своих приятельниц.

Дорожный инцидент с участие автомобиля Lada Vesta произошел поздно вечером в субботу, 18 мая, на 148 км трассы Екатеринбург — Серов, информирует пресс-служба регионального УМВД.

За рулем автомобиля находился 19-летний парень, студент одного из свердловских колледжей. С ним в салоне также находились две девушки 16 лет, подруги юноши по колледжу.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Проезжая участок, где проводятся дорожные работы, водитель не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение. Пассажирки получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. От более тяжелых повреждений их спасло то, что они были пристегнуты.

Молодой человек рассказал инспекторам, что по этой дороге никогда не ездил, поэтому решил воспользоваться навигатором. Гаджет показал ему объезд через Нижний Тагил, а затем привел его к участку, где шли ремонтные работы. Один из блоков заграждения был убран, поэтому юноша подумал, что дорога свободна. Однако далее на пути ему попались бетонные блоки.

Водительский стаж устроившего ДТП парня составляет всего 3 месяца, однако к административной ответственности за нарушение ПДД он уже привлекался.

Ранее в Екатеринбурге водитель скорой протаранил фуру, так как уснул за рулем.

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