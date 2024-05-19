Протаранил ограждение: под Тагилом студент на Lada покалечил своих 16-летних подруг

Молодой человек рассказал инспекторам, что по этой дороге никогда не ездил, поэтому решил воспользоваться навигатором. Гаджет показал ему объезд через Нижний Тагил, а затем привел его к участку, где шли ремонтные работы. Один из блоков заграждения был убран, поэтому юноша подумал, что дорога свободна. Однако далее на пути ему попались бетонные блоки.