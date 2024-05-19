Результативная ничья: ФК «Урал» сыграл со счетом 3: 3 в матче с «Оренбургом»

Соперники открыли счет уже на третьей минуте матча и к 58-й минуте игра для «Урала» складывалась тревожно. «Оренбург» повел со счетом 3:1. Однако уральцы смогли взять себя в руки и буквально через пару минут отыграли одно очко. Сравнять счет удалось уже на 78-й минуте.