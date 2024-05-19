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Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Оренбургом»

Результативная ничья: ФК «Урал» сыграл со счетом 3: 3 в матче с «Оренбургом»

19 мая 2024, 12:50
Фото: 1MI

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Оренбургом»

Зрелищным получился матч «Урал» — «„Оренбург“ в 29-м туре РПЛ, однако уральские футболисты не смогли переиграть соперников из Оренбурга — ничья, 3:3.

Вничью завершили спортсмены ФК «Урал» игру с «Оренбургом» в воскресенье, 19 мая. Матч проходил в Екатеринбурге, его результаты появились на официальном сайте ФК «Уралец».

Фото: официальный паблик ФК «Урал»

Соперники открыли счет уже на третьей минуте матча и к 58-й минуте игра для «Урала» складывалась тревожно. «Оренбург» повел со счетом 3:1. Однако уральцы смогли взять себя в руки и буквально через пару минут отыграли одно очко. Сравнять счет удалось уже на 78-й минуте.

У уральцев голы на счету Силвие Бегича и Гильерме Шеттине. По итогам игры обе команды набрали по 30 очков.

Напомним, что «Урал» и «Оренбург» являются кандидатами на вылет из РПЛ. Для «Урала» все решит финальная игра против ЦСКА, которая пройдет 25 мая.

Перед игрой были названы стартовые составы команд «Урал» и «Екатеринбург».

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#Дарья Бобровицкая#Спорт#Матч#Мяч#Игра#Счет#Екатеринбург#ФК Урал
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