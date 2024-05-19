Результативная ничья: ФК «Урал» сыграл со счетом 3: 3 в матче с «Оренбургом»

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Вничью завершили спортсмены ФК «Урал» игру с «Оренбургом» в воскресенье, 19 мая. Матч проходил в Екатеринбурге, его результаты появились на официальном сайте ФК «Уралец».
Соперники открыли счет уже на третьей минуте матча и к 58-й минуте игра для «Урала» складывалась тревожно. «Оренбург» повел со счетом 3:1. Однако уральцы смогли взять себя в руки и буквально через пару минут отыграли одно очко. Сравнять счет удалось уже на 78-й минуте.
У уральцев голы на счету Силвие Бегича и Гильерме Шеттине. По итогам игры обе команды набрали по 30 очков.
Напомним, что «Урал» и «Оренбург» являются кандидатами на вылет из РПЛ. Для «Урала» все решит финальная игра против ЦСКА, которая пройдет 25 мая.
Перед игрой были названы стартовые составы команд «Урал» и «Екатеринбург».