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В свердловской полиции опровергли слух о самоубийстве мужа Анны Кашиной

Спит в камере: смерть в СИЗО убийцы Анны Кашиной опровергли в свердловской полиции

19 мая 2024, 09:52
Фото: УМВД Свердловской области

В свердловской полиции опровергли слух о самоубийстве мужа Анны Кашиной

Сергей Зуев, которого подозревают в смерти экс-супруги, 30-летней Анны Кашиной, жив. Он спит в камере СИЗО.

Правоохранители не подтвердили смерть Сергея Зуева, который накануне, 18 мая, убил на Уралмаше свою бывшую жену Анну Кашину. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале УМВД Свердловской области.

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Глава пресс-службы УМВД Валерий Горелых проинформировал, что Зуев находится в СИЗО на улице Фрунзе, 74. После появления сообщения в СМИ его сразу же проверили. Мужчину окликнули. Он спал, но поднял руку и показал, что жив. После этого опять уснул.

Данные о предполагаемом самоубийстве также не подтвердили в региональном СУ СК.

Ранее в столице Среднего Урала возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства 12-летнего подростка.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Опровержение#Самоубийство#СК РФ#18+#Екатеринбург#Пресс-служба УМВД
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