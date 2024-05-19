Спит в камере: смерть в СИЗО убийцы Анны Кашиной опровергли в свердловской полиции

Глава пресс-службы УМВД Валерий Горелых проинформировал, что Зуев находится в СИЗО на улице Фрунзе, 74. После появления сообщения в СМИ его сразу же проверили. Мужчину окликнули. Он спал, но поднял руку и показал, что жив. После этого опять уснул.