Спит в камере: смерть в СИЗО убийцы Анны Кашиной опровергли в свердловской полиции

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Правоохранители не подтвердили смерть Сергея Зуева, который накануне, 18 мая, убил на Уралмаше свою бывшую жену Анну Кашину. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале УМВД Свердловской области.
Глава пресс-службы УМВД Валерий Горелых проинформировал, что Зуев находится в СИЗО на улице Фрунзе, 74. После появления сообщения в СМИ его сразу же проверили. Мужчину окликнули. Он спал, но поднял руку и показал, что жив. После этого опять уснул.
Данные о предполагаемом самоубийстве также не подтвердили в региональном СУ СК.
Ранее в столице Среднего Урала возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства 12-летнего подростка.