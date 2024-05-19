Стоит ли тагильчанам употреблять в пищу сморчки и строчки: мнение врачей

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В этом году, несмотря на перепады температуры и разные погодные аномалии, в лесах Нижнего Тагила выросло огромное количество грибов. Пока это только сморчки, строчки и сморчковые шапочки. Некоторые тагильчане уверяют, что грибы буквально можно косить косой.
Богатый урожай тагильчане, как и другие жители Среднего Урала, охотно употребляют в пищу и щедро делятся в соцсетях рецептами вкусных грибных блюд и эмоциями от их употребления.
Попробовала наконец-то потушила со сливками. Очень вкусно, мягкий, нежный гриб, отличается на вкус от подосиновиков, очень! — написала подписчица паблика «Тагильский грибник» Оксана.
Еще больше рецептов можно найти в паблике «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области». Подписчики предлагают варить, бланшировать, сушить, мариновать весенние грибы. Из них можно приготовить вкусную заливку к макаронам, суп, пожарить с картошкой.
Бланшировать, то есть окунуть в кипящую воду и сразу снять шумовкой. Этот гриб не стоит подвергать длительной варке, иначе вместо вкусного гриба вы получите безвуксную субстанцию. После бланшировки грибы тушат в сковороде с обильным добавлением масла гхи или сливочного масла, — такой рецепт приготовления сморчковой шапочки авторы паблика предлагают своим подписчикам.
Грибники в отзывах пишут, что блюда из сморчков, строчков и сморчковых шапочек получаются действительно очень вкусными. Однако врачи предупреждают, что неверно выбранный рецепт приготовления весенних грибов может привести к острому отравлению.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что строчки и сморчки все же относятся к классу условно-съедобных грибов. Все дело в том, что в этих грибах содержится гельвелловая кислота, которая пагубно воздействует на печень и нарушает кроветворение. А строчки к тому же вдобавок содержат так называемый гиромитрин. Это яд, способный привести к тяжелому отравлению у взрослых, а у детей — даже к смертельному исходу.
Однако есть и хорошие новости: отравление случается только тогда, когда сморчки и строчки неправильно обрабатывают. Эксперты Роспотребнадзора советуют отваривать грибы в нескольких водах и ни в коем случае не использовать отвар. Первый раз грибы нужно кипятить 10-20 минут, отвар слить. Процедуру рекомендуют повторить еще 2-3 раза. Яд при варке не разрушается, но уходит в воду, поэтому ее сливают до капли, а грибы отжимают.
После этого их уже можно использовать в пищу — например, сварить суп.
Суп с добавлением шапочки (сморчковой — TagilCity.ru) лучше готовить на курином бульоне, так как у гриба очень тонкий вкус, и суп будет пресноватый. Варят суп с добавлением сливок, можно добавить плавленый сырок, — приводит еще один рецепт паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».
Впрочем, от употребления даже такого вкусного супа Роспотребнадзор советует воздержаться детям, пожилым людям и беременным женщинам. А взрослым стоит ограничить дневную порцию грибов 200 граммами в день.
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