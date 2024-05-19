Стоит ли тагильчанам употреблять в пищу сморчки и строчки: мнение врачей

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что строчки и сморчки все же относятся к классу условно-съедобных грибов. Все дело в том, что в этих грибах содержится гельвелловая кислота, которая пагубно воздействует на печень и нарушает кроветворение. А строчки к тому же вдобавок содержат так называемый гиромитрин. Это яд, способный привести к тяжелому отравлению у взрослых, а у детей — даже к смертельному исходу.