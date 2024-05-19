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Updated Сегодня, 06:05

В Нижнем Тагиле трое палками забили до смерти молодого человека

Умолял помочь: молодого парня забили насмерть в Нижнем Тагиле

19 мая 2024, 06:04
Фото: Е1

В Нижнем Тагиле трое палками забили до смерти молодого человека

Рабочий УВЗ, тагильчанин Олег Казаков скончался от сильных побоев. Перед смертью он умолял медиков спасти ему жизнь.

Друзья и знакомые 26-летнего тагильчанина утверждают, что он был тихим, неконфликтным и верующим: ходил на собрания протестантов-пятидесятников. Обстоятельства трагедии, которая произошла 29 апреля на улице 7-й квартал, рассказывает Е1.

Фото: Е1

Напала на мужчину местная банда, в состав которой входят некие Кутя, Щука и Егоров. Местные жители утверждают, что эти молодые люди неоднократно избивали людей. Правоохранители же на эти случаи не реагировали.

После избиения Олег сумел добраться до дома. Здесь он записал видео, в котором рассказал, что ему очень плохо и становится все хуже, а также попросил вызвать скорую. После этого он отправил видео знакомым. Медики доставили его в больницу, Казакову провели операцию, однако спустя несколько дней, 8 мая, он скончался.

Из троих членов банды задержали только одного, Кутю. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Кутя взял на себя всю вину за избиение и утверждает, что двое других не участвовали в расправе. Свидетели, которые стали свидетелями расправы, сначала говорили, что избивали мужчину трое, теперь же изменили показания. Местные считают, что они боятся оставшихся на свободе членов банды.

Олег Казаков мечтал о семье, но не успел ее завести. Из родных у него осталась только бабушка.

Ранее в Екатеринбурге четверо избили битами молодого парня.

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