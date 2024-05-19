Умолял помочь: молодого парня забили насмерть в Нижнем Тагиле

Из троих членов банды задержали только одного, Кутю. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Кутя взял на себя всю вину за избиение и утверждает, что двое других не участвовали в расправе. Свидетели, которые стали свидетелями расправы, сначала говорили, что избивали мужчину трое, теперь же изменили показания. Местные считают, что они боятся оставшихся на свободе членов банды.