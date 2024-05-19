В СИЗО покончил с собой зарезавший 30-летнюю екатеринбурженку Анну Кашину

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Накануне убийцу молодой женщины отправили в СИЗО, однако уже на другой день он совершил самоубийство, пишет «КП — Екатеринбург», ссылаясь на свой источник.
Гибель Сергея Зуева, который являлся бывшим мужем Аны Кашиной, пока не подтверждена.
Напомним, что Зуев набросился на Анну днем на глаза прохожих. Он несколько раз ударил ее ножом в грудь. В результате мать их общей 9-летней девочки скончалась до приезда медиков.
Убийцу полицейские Екатеринбурга задержали на улице Победы. Нож, предполагаемое орудие убийства, он успел выбросить.