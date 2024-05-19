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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Убийца 30-летней екатеринбурженки Анны Кашиной свел счеты с жизнью в СИЗО

В СИЗО покончил с собой зарезавший 30-летнюю екатеринбурженку Анну Кашину

19 мая 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney

Убийца 30-летней екатеринбурженки Анны Кашиной свел счеты с жизнью в СИЗО

Муж Анны Кашиной, который 18 мая зарезал ее на Уралмаше в Екатеринбурге, свел счеты с жизнью в тюремной камере.

Накануне убийцу молодой женщины отправили в СИЗО, однако уже на другой день он совершил самоубийство, пишет «КП — Екатеринбург», ссылаясь на свой источник.

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Гибель Сергея Зуева, который являлся бывшим мужем Аны Кашиной, пока не подтверждена.

Напомним, что Зуев набросился на Анну днем на глаза прохожих. Он несколько раз ударил ее ножом в грудь. В результате мать их общей 9-летней девочки скончалась до приезда медиков.

Убийцу полицейские Екатеринбурга задержали на улице Победы. Нож, предполагаемое орудие убийства, он успел выбросить.

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