Водитель скорой помощи уснул за рулем и протаранил фуру в Екатеринбурге

Напомним, что по российскому законодательству автомобили скорой помощи должны быть оборудованы тахографами. Они позволяют контролировать скорость, время нахождения за рулем, расстояние и другие параметры движения автомобиля. Это важные инструменты для обеспечения безопасности на дорогах и обеспечения соблюдения правил трудового законодательства водителями скорой помощи. Кроме того, данные, полученные с тахографов, могут быть использованы для анализа и повышения эффективности работы скорой помощи.