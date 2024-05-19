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Водитель скорой в Екатеринбурге уснул за рулем и протаранил грузовик

Водитель скорой помощи уснул за рулем и протаранил фуру в Екатеринбурге

19 мая 2024, 07:23
Фото: 1MI

Водитель скорой в Екатеринбурге уснул за рулем и протаранил грузовик

ДТП с участием скорой помощи произошло на улице Завокзальной в Екатеринбурге. Трое человек получили различные травмы.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи произошло утром, 19 мая. Мужчина, который управлял спецавтомобилем, мог уснуть из-за усталости, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Грузовой автомобиль, в который въехала скорая, был припаркован у магазина «Лента». В результате травмы различной степени тяжести получили три человека, которые находились в скорой: сам шофер, а также два медика.

У водителя диагностирован перелом бедра. У медиков — черепно-мозговая травма и ушиб колена. В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.

Напомним, что по российскому законодательству автомобили скорой помощи должны быть оборудованы тахографами. Они позволяют контролировать скорость, время нахождения за рулем, расстояние и другие параметры движения автомобиля. Это важные инструменты для обеспечения безопасности на дорогах и обеспечения соблюдения правил трудового законодательства водителями скорой помощи. Кроме того, данные, полученные с тахографов, могут быть использованы для анализа и повышения эффективности работы скорой помощи.

Ранее в жесткое ДТП в Екатеринбурге попал элитный «золотой» Mercedes-Benz.

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