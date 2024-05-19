Возрождение сада в Тагиле, забитый палками мужчина, опасные грибы и заморозки

Сезон «тихой охоты» продолжается, и многие тагильчане задаются вопросом: а можно ли употреблять в пищу строчки и сморчки, которые в изобилии растут в местных лесах. Мнение специалистов Роспотребнадзора неоднозначно: можно, только осторожно. Эти грибы могут содержать яд, однако его легко удалить при варке, бульон при этом использовать категорически нельзя.