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Published Сегодня, 13:37

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Возрождение сада в Тагиле, забитый палками мужчина, опасные грибы и заморозки

Возрождение сада в Тагиле, забитый палками мужчина, опасные грибы и заморозки

19 мая 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney
Волонтеры продолжают бороться за возрождение фруктового сада в Тагиле. Молодого мужчину банда палками забила на глазах людей. Полиция ищет родных пожилого мужчины с потерей памяти. Врачи рассказали, опасно ли есть первые грибы. В регионе вновь ударят заморозки. Итоги Тагила и области за выходные.

В Нижнем Тагиле волонтеры продолжают бороться за возрождение уникального фруктового сада, заложенного ученым-селекционером Кузьмой Рудым. Более 46 лет территория была заброшена, однако полгода назад здесь начались восстановительные работы. 22 мая добровольцы высадят голубую ель в память об основателе сада.

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Хулиганы до смерти забили в Нижнем Тагиле молодого мужчину. Убийство происходило на глазах очевидцев, а орудием расправы стали палки. Перед смертью пострадавший успел отправить знакомым видео и попросил вызвать скорую. Медики не смогли спасти жизнь тагильчанина: после операции он впал в кому и умер.

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В Тагиле разыскивают родных и близких пожилого мужчины, который неизвестно как оказался в Нижнем Тагиле. Родился пенсионер в Санкт-Петербурге, а прописан в Красноярском крае. Однако все эти подробности удалось установить лишь по паспорту: пенсионер ничгео не помнит о себе из-за потери памяти.

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Сезон «тихой охоты» продолжается, и многие тагильчане задаются вопросом: а можно ли употреблять в пищу строчки и сморчки, которые в изобилии растут в местных лесах. Мнение специалистов Роспотребнадзора неоднозначно: можно, только осторожно. Эти грибы могут содержать яд, однако его легко удалить при варке, бульон при этом использовать категорически нельзя.

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В ночь на 20 мая в Свердловской области вновь ударят заморозки. Весна никак не войдет в свои законные права, и по ночам в регионе по-прежнему холодно, а еще местные садоводы и сельхозпроизводители переживают за будущий урожай.

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