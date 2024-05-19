Возрождение сада в Тагиле, забитый палками мужчина, опасные грибы и заморозки

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В Нижнем Тагиле волонтеры продолжают бороться за возрождение уникального фруктового сада, заложенного ученым-селекционером Кузьмой Рудым. Более 46 лет территория была заброшена, однако полгода назад здесь начались восстановительные работы. 22 мая добровольцы высадят голубую ель в память об основателе сада.
Хулиганы до смерти забили в Нижнем Тагиле молодого мужчину. Убийство происходило на глазах очевидцев, а орудием расправы стали палки. Перед смертью пострадавший успел отправить знакомым видео и попросил вызвать скорую. Медики не смогли спасти жизнь тагильчанина: после операции он впал в кому и умер.
В Тагиле разыскивают родных и близких пожилого мужчины, который неизвестно как оказался в Нижнем Тагиле. Родился пенсионер в Санкт-Петербурге, а прописан в Красноярском крае. Однако все эти подробности удалось установить лишь по паспорту: пенсионер ничгео не помнит о себе из-за потери памяти.
Сезон «тихой охоты» продолжается, и многие тагильчане задаются вопросом: а можно ли употреблять в пищу строчки и сморчки, которые в изобилии растут в местных лесах. Мнение специалистов Роспотребнадзора неоднозначно: можно, только осторожно. Эти грибы могут содержать яд, однако его легко удалить при варке, бульон при этом использовать категорически нельзя.
В ночь на 20 мая в Свердловской области вновь ударят заморозки. Весна никак не войдет в свои законные права, и по ночам в регионе по-прежнему холодно, а еще местные садоводы и сельхозпроизводители переживают за будущий урожай.