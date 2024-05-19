За секунду списала 5 тысяч: обокравшую водителя такси мошенницу нашли в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Ловкую аферистку задержали правоохранители столицы Урала. Ее подозревают в краже денег с личного счета водителя такси, сообщает пресс-служба полиции Екатеринбурга.
Девушка села в машину и попросила у шофера телефон, чтобы «позвонить маме». В итоге за считанные секунды она умудрилась списать со счета таксиста 5 тысяч рублей. Деньги мошенница перевела своему приятелю. Известно, что оба страдают наркозависимостью.
Суд избрал девушке меру пресечения в виде ареста.
Ранее в Екатеринбурге пассажирка такси села за руль, когда водитель вышел из салона, и прокатила его на капоте.