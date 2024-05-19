За секунду списала 5 тысяч: обокравшую водителя такси мошенницу нашли в Екатеринбурге

Девушка села в машину и попросила у шофера телефон, чтобы «позвонить маме». В итоге за считанные секунды она умудрилась списать со счета таксиста 5 тысяч рублей. Деньги мошенница перевела своему приятелю. Известно, что оба страдают наркозависимостью.