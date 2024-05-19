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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Обокравшую водителя «Яндекс.Такси» мошенницу задержали в Екатеринбурге

За секунду списала 5 тысяч: обокравшую водителя такси мошенницу нашли в Екатеринбурге

19 мая 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney

Обокравшую водителя «Яндекс.Такси» мошенницу задержали в Екатеринбурге

Пассажирка «Яндекс.Такси» попросила у водителя телефон и мгновенно украла деньги со счета. Также девушка не заплатила за поездку.

Ловкую аферистку задержали правоохранители столицы Урала. Ее подозревают в краже денег с личного счета водителя такси, сообщает пресс-служба полиции Екатеринбурга.

Девушка села в машину и попросила у шофера телефон, чтобы «позвонить маме». В итоге за считанные секунды она умудрилась списать со счета таксиста 5 тысяч рублей. Деньги мошенница перевела своему приятелю. Известно, что оба страдают наркозависимостью.

Суд избрал девушке меру пресечения в виде ареста.

Ранее в Екатеринбурге пассажирка такси села за руль, когда водитель вышел из салона, и прокатила его на капоте.

Под Екатеринбургом пьяный пассажир выходил из такси и попал под машину
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