Бойцы Росгвардии съехались к художественной школе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
По данным «4 канала», все ученики и сотрудники были сразу же эвакуированы. По информации Е1, Росгвардия прибыла и в школу №112.
Ранее Минпросвещения предупреждали, что 20 мая в России планируются учения по действиям во время террористической угрозы. Это касается не только силовых структур, но и сотрудников образовательных учреждений и летних лагерей.
Напомним, 11 мая в Екатеринбурге был эвакуирован ТЦ «Космос». Причиной стала сработавшая сигнализация. Предполагается, что на кухне у одного из заведений случилось короткое замыкание.