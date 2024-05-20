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Бойцы Росгвардии съехались к художественной школе в Екатеринбурге

Бойцы Росгвардии съехались к художественной школе в Екатеринбурге

20 мая 2024, 09:24
Фото: 1MI
В детскую художественную школу №1 на Карла Либкнехта в Екатеринбурге потупило сообщение о минировании. На место немедленно прибыла Росгвардия.

По данным «4 канала», все ученики и сотрудники были сразу же эвакуированы. По информации Е1, Росгвардия прибыла и в школу №112.

Ранее Минпросвещения предупреждали, что 20 мая в России планируются учения по действиям во время террористической угрозы. Это касается не только силовых структур, но и сотрудников образовательных учреждений и летних лагерей.

Напомним, 11 мая в Екатеринбурге был эвакуирован ТЦ «Космос». Причиной стала сработавшая сигнализация. Предполагается, что на кухне у одного из заведений случилось короткое замыкание.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#Свердловская область#Школа#Эвакуация#Учения#18+#Екатеринбург#Инцидент
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