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Скандального экс-депутата гордумы Екатеринбурга оштрафовали на 45 тысяч

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга оштрафован за дискредитацию ВС РФ

20 мая 2024, 12:58
Фото: 1MI

Скандального экс-депутата гордумы Екатеринбурга оштрафовали на 45 тысяч

45 тысяч штрафа должен заплатить бывший депутат городской думы Екатеринбурга Евгений Боровик. Наказание ему назначено судом за дискредитацию ВС РФ.

Известно, что бывший депутат покинул пределы России еще до нового года. Максимальный штраф по этой административной статье составляет 50 тысяч рублей. Кроме того, в отношении Евгении Боровика ранее было возбуждено уголовное дело за оправдание экстремизма.

Боровик был депутатом гордумы столицы Урала с 2013 по 1018 годы. Он известен несколькими скандалами, например, дракой в туалете со своим коллегой. Также он объявлял конкурс на о, кто лучше «опустит» Ксению Собчак.

В 2023 году свердловчанин пытался снова баллотироваться в думу, но не был допущен. Причиной этого стали бракованные подписи, пишет Ура.ру.

Ранее бывшего депутата Андрея Мерзлякова по решению суда отправили в тюрьму на 10,5 лет. Он брал взятки и установил в женском туалете камеру, чтобы подсматривать.

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#Евгения Сафина#Общество#Деньги#Депутат#Дума#Екатеринбург#Дискредитация#Шраф#Гордума
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