Бывший депутат гордумы Екатеринбурга оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Известно, что бывший депутат покинул пределы России еще до нового года. Максимальный штраф по этой административной статье составляет 50 тысяч рублей. Кроме того, в отношении Евгении Боровика ранее было возбуждено уголовное дело за оправдание экстремизма.
Боровик был депутатом гордумы столицы Урала с 2013 по 1018 годы. Он известен несколькими скандалами, например, дракой в туалете со своим коллегой. Также он объявлял конкурс на о, кто лучше «опустит» Ксению Собчак.
В 2023 году свердловчанин пытался снова баллотироваться в думу, но не был допущен. Причиной этого стали бракованные подписи, пишет Ура.ру.
Ранее бывшего депутата Андрея Мерзлякова по решению суда отправили в тюрьму на 10,5 лет. Он брал взятки и установил в женском туалете камеру, чтобы подсматривать.