Бывший зэка Юркин умер в салоне машины в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Им оказался бывший заключенный по фамилии Юркин. Мужчине 39 лет, после освобождения из тюрьмы он снимал квартиру в Парковом, проинформировала пресс-служба свердловского УМВД.
На место происшествия также выехали следователи СК, которые осмотрели место происшествия. Предварительно, смерть была естественной: Юркину просто стало плохо, приехавшая скорая лишь констатировала его смерть. Точную причину кончины установит экспертиза.
Известно, что Юркин оказался в колонии из-за обвинений по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД».
Ранее в Нижнем Тагиле мужчина был раздавлен собственным грузовиком.