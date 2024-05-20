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Полиция установила личность умершего в машине екатеринбуржца

Бывший зэка Юркин умер в салоне машины в Екатеринбурге

20 мая 2024, 14:37
Фото: 1MI

Полиция установила личность умершего в машине екатеринбуржца

Правоохранители установили личность человека, скончавшегося в припаркованном автомобиле в Екатеринбурге.

Им оказался бывший заключенный по фамилии Юркин. Мужчине 39 лет, после освобождения из тюрьмы он снимал квартиру в Парковом, проинформировала пресс-служба свердловского УМВД.

На место происшествия также выехали следователи СК, которые осмотрели место происшествия. Предварительно, смерть была естественной: Юркину просто стало плохо, приехавшая скорая лишь констатировала его смерть. Точную причину кончины установит экспертиза.

Известно, что Юркин оказался в колонии из-за обвинений по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД».

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина был раздавлен собственным грузовиком.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Смерть#Уголовное дело#Скорая помощь#Автомобиль#Правоохранители#Екатеринбург
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