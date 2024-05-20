ДТП с мотоциклами, черный дым, магнитная буря, пионеры и опрессовка

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
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Updated Сегодня, 16:59
Уральские байкеры рассказали корреспонденту TagilCity.ru о том, что они думают о дорожно-транспортных происшествиях с участием мотоциклов, всегда ли в авариях виноваты водители двухколесного транспорта и о клубной этике в свердловских байк-клубах.
Небо над Нижним Тагилом на прошлой неделе регулярно окрашивалось в разные цвета из-за выбросов. Тагильчане более 600 раз нарушили противопожарный режим. В городе объявили результаты акции по утилизации шин. Как всегда по понедельникам подводим экологические итоги недели.
Самые разнообразные погодные и природные катаклизмы преследуют жителей Нижнего Тагила в мае. Помимо ураганов, снегопадов, дождя со снегом и заморозков жизнь также портят непрекращающиеся магнитные бури — очередная была зафиксирована как раз 20 мая.
Пионеры-ветераны в торжественной обстановке отметили День пионерии — сегодня этот праздник называется Днем детских организаций. Собрались бывшие пионеры в ГДДЮТ Нижнего Тагила, где для них прошел праздничный концерт и мероприятие.
20 мая в Тагиле завершился отопительный сезон. И с этого же дня коммунальные предприятия объявили о начале проведения летних опрессовок. Их главная цель — проверка сетей и гидравлические испытания, которые помогают выявить проблемные участки и устранить их до начала следующего холодного сезона.