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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

ДТП с мотоциклами, черный дым, магнитная буря, пионеры и опрессовка

ДТП с мотоциклами, черный дым, магнитная буря, пионеры и опрессовка

20 мая 2024, 16:57
Фото: Изображение Midjourney
TagilCity.ru выяснил, почему свердловские байкеры не боятся скорости, подвел экоитоги недели, объяснил, чего ждать тагильчанам от новой магнитной бури, побывал на празднике пионеров-ветеранов и составил график предстоящих летних опрессовок. Читайте итоги Тагила и региона за 20 мая в нашем обзоре.

Уральские байкеры рассказали корреспонденту TagilCity.ru о том, что они думают о дорожно-транспортных происшествиях с участием мотоциклов, всегда ли в авариях виноваты водители двухколесного транспорта и о клубной этике в свердловских байк-клубах.

Жертвы или самоубийцы? TagilCity.ru узнал, почему мотоциклисты попадают в жуткие ДТП
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Небо над Нижним Тагилом на прошлой неделе регулярно окрашивалось в разные цвета из-за выбросов. Тагильчане более 600 раз нарушили противопожарный режим. В городе объявили результаты акции по утилизации шин. Как всегда по понедельникам подводим экологические итоги недели.

Итоги недели: нарушители пожарного режима, черный дым и утилизированные шины
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Самые разнообразные погодные и природные катаклизмы преследуют жителей Нижнего Тагила в мае. Помимо ураганов, снегопадов, дождя со снегом и заморозков жизнь также портят непрекращающиеся магнитные бури — очередная была зафиксирована как раз 20 мая.

Магнитная буря обрушится на Свердловскую область: чего ждать жителям Нижнего Тагила
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Пионеры-ветераны в торжественной обстановке отметили День пионерии — сегодня этот праздник называется Днем детских организаций. Собрались бывшие пионеры в ГДДЮТ Нижнего Тагила, где для них прошел праздничный концерт и мероприятие.

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20 мая в Тагиле завершился отопительный сезон. И с этого же дня коммунальные предприятия объявили о начале проведения летних опрессовок. Их главная цель — проверка сетей и гидравлические испытания, которые помогают выявить проблемные участки и устранить их до начала следующего холодного сезона.

Опрессовки стартуют в Нижнем Тагиле. График
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Жертвы или самоубийцы? TagilCity.ru узнал, почему мотоциклисты попадают в жуткие ДТП
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