ДТП с мотоциклами, черный дым, магнитная буря, пионеры и опрессовка

20 мая в Тагиле завершился отопительный сезон. И с этого же дня коммунальные предприятия объявили о начале проведения летних опрессовок. Их главная цель — проверка сетей и гидравлические испытания, которые помогают выявить проблемные участки и устранить их до начала следующего холодного сезона.