Две голодные собаки ели кошку. В Асбесте обнаружена передержка с плохими условиями

Другая женщина, связавшаяся с данной передержкой, отдала в нее несколько кошек, которые остались после смерти ее матери летом 2023 года. За эти услуги в течение шести месяцев она перевела хозяйке более 30 тысяч рублей. Вскоре хозяйка перевезла кошек в поселок Малышево, так как она якобы постоянно там проживает, и сказала, что одному из животных необходимо лечение. При этом фотографии она снова перестала отправлять.