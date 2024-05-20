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Котят и собак на передержке в Асбесте морили голодом

Две голодные собаки ели кошку. В Асбесте обнаружена передержка с плохими условиями

20 мая 2024, 09:55
Фото: «КП-Екатеринбург»

Котят и собак на передержке в Асбесте морили голодом

В Асбесте местная жительница, принимавшая собак и других животных на передержку, морила их голодом и выманивала деньги у людей якобы на их содержание.

Так, в конце 2023 года местная жительница нашла на помойке двух котят, однако оставить их у себя она не могла. Через знакомых женщина узнала о хозяйке передержки, у которой якобы имелся диплом ветеринара, пишет «КП-Екатеринбург».

Первые несколько недель владелица передержки присылала женщине, отдавшей котят, фотографии, а горожанка несколько раз перевела деньги на еду для животных. Вскоре женщина перестала присылать фотографии, якобы она отвезла котят к маме и не может их сфотографировать. Также придумывались и другие причины.

Позже свердловчанка узнала, что мать хозяйки передержки умерла и потребовала вернуть ей котят. После этого «ветеринар» перестала выходить на связь. В феврале 2024 года женщина опубликовала в соцсетях посты о странной ситуации.

С ней связалась другая местная жительница и сказала, что пойдет забирать из передержки свою кошку и попытается забрать и котят. «Ветеринар» отдала ей чужого котенка и сказала, что второй умер. Выживший котенок оказался истощенным.

Другая женщина, связавшаяся с данной передержкой, отдала в нее несколько кошек, которые остались после смерти ее матери летом 2023 года. За эти услуги в течение шести месяцев она перевела хозяйке более 30 тысяч рублей. Вскоре хозяйка перевезла кошек в поселок Малышево, так как она якобы постоянно там проживает, и сказала, что одному из животных необходимо лечение. При этом фотографии она снова перестала отправлять.

Через некоторое время «ветеринар» перестала выходить с этой женщиной на связь, и тогда она поехала к ней домой. На ее вопросы хозяйка передержки ответила, что ее кошек больше нет. Горожанка смогла зайти внутрь ее дома и обнаружила, что в помещение антисанитария и исхудавшие животные, а своих кошек она не нашла.

По словам свердловчанки, на выходе из дома она увидела, как две голодные собаки разорвали мертвую кошку. После этого она обратилась в полицию, однако возбуждать дело не стали. Тогда женщина нашла несколько десятков других людей, которые отдавали животных в эту передержку.

По словам соседей владелицы передержки, она берет животных и на стерилизацию, однако во время операций они порой погибают. Жители Асбеста расклеили по городу листовки с призывами не отдавать питомцев в эту передержку.

Напомним, в Среднеуральске сносят незаконный приют, в котором жило больше сотни собак.

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