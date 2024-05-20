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Двое причастных к телефонному мошенничеству задержаны в Свердловской области

Двое причастных к телефонному мошенничеству задержаны в Свердловской области

20 мая 2024, 09:41
Полиция совместно с ФСБ задержала двух человек. Их подозревают в телефонном мошенничестве. Предполагается, что действовали задержанные по указке людей с Украины.

По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, злоумышленники использовали специальные сим-боксы. С их помощью в мессенджерах создавались и активировались аккаунты. Предполагается, что именно через эти аккаунты россиянам совершались звонки. Оплату за свою «работу» они получали в криптовалюте.

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков или правоохранителями. Они говорили людям, что от их имени кто-то оформляет кредит и для сохранности сбережений их нужно перевести на специальный счет. Люди верили аферистам и переводили деньги, говорит Волк.

Уже возбуждены уголовные дела по статье за мошенничество. Во время обысков в жилье задержанных найдены сим-карты, модемы, сотовые телефоны и другие предметы. Мужчины уже признали вину и раскаялись. Их отпустили под обязательство о явке.

Напомним, в Свердловской области все чаще стали возникать ситуации, когда мошенники звонят от имени известных личностей или начальников. Так, например, в мае бывшая сотрудница Демидовской больницы рассказала, что ей звонили от имени главного врача Сергея Овсянникова.

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