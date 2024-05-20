Двое причастных к телефонному мошенничеству задержаны в Свердловской области

По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, злоумышленники использовали специальные сим-боксы. С их помощью в мессенджерах создавались и активировались аккаунты. Предполагается, что именно через эти аккаунты россиянам совершались звонки. Оплату за свою «работу» они получали в криптовалюте.