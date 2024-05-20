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Published Сегодня, 05:58

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Президент Ирана погиб во время крушения самолета

Эксперты прогнозируют последствия смерти президента Ирана

20 мая 2024, 05:58
Фото: irna

Президент Ирана погиб во время крушения самолета

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб во время падения самолета 19 мая 2024 года.

При одобрении Верховного лидера Хаменеи обязанности президента Ирана примет вице-президент Мохаммед Мохбер, пишут «Новые известия».

По мнению научного сотрудника Карнеги-Центра Карима Саджадпура, смерть главы Ирана повлечет за собой кризис преемственности. Также в конспиративной политкультуре страны многие не поверят в случайность гибели Раиси.

Кроме того, по предположению специалиста, из-за назначения Моджтабы Хаменеи на должность Верховного лидера могут начаться волнения среди населения страны.

Издание Sky News считает, что в Иране может начаться нестабильная ситуация, так как Раиси был одним из самых ярых сторонников жесткой линии, а также он первый раз в истории Ирана напал на Израиль.

Эксперты издания The Times of Israel предполагают, что в Иране теперь начнется борьба за власть, при этом политика страны останется без изменений.

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