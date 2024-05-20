Эксперты прогнозируют последствия смерти президента Ирана

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
При одобрении Верховного лидера Хаменеи обязанности президента Ирана примет вице-президент Мохаммед Мохбер, пишут «Новые известия».
По мнению научного сотрудника Карнеги-Центра Карима Саджадпура, смерть главы Ирана повлечет за собой кризис преемственности. Также в конспиративной политкультуре страны многие не поверят в случайность гибели Раиси.
Кроме того, по предположению специалиста, из-за назначения Моджтабы Хаменеи на должность Верховного лидера могут начаться волнения среди населения страны.
Издание Sky News считает, что в Иране может начаться нестабильная ситуация, так как Раиси был одним из самых ярых сторонников жесткой линии, а также он первый раз в истории Ирана напал на Израиль.
Эксперты издания The Times of Israel предполагают, что в Иране теперь начнется борьба за власть, при этом политика страны останется без изменений.