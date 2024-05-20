Главврач свердловского онкоцентра Мейлах уволится из-за бунта врачей

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Договоренность об уходе Бориса Мейлаха, утратившего доверие коллектива, достигнута во время переговоров с заместителем губернатора Павлом Крековым, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Известно, что Мейлах напишет заявление по собственному желанию, однако сначала он уйдет в отпуск.
Напомним, что подчиненные Мейлаха обвинили его в неэффективной экономической политике и в том, что он грубо обращается с сотрудниками. Из-за этого в уникальном лечебном учреждении сложилась нездоровая психологическая обстановка.
Ранее в преддверии пожароопасного сезона недовольство зарплатами и условиями труда также высказали сотрудники свердловской Авиалесоохраны.