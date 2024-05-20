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Глава свердловского онкоцентра Мейлах покинет пост после бунта врачей

Главврач свердловского онкоцентра Мейлах уволится из-за бунта врачей

20 мая 2024, 16:59
Фото: 1MI

Глава свердловского онкоцентра Мейлах покинет пост после бунта врачей

Руководитель медучреждения в Екатеринбурге напишет заявление по собственному желанию.

Договоренность об уходе Бориса Мейлаха, утратившего доверие коллектива, достигнута во время переговоров с заместителем губернатора Павлом Крековым, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

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Известно, что Мейлах напишет заявление по собственному желанию, однако сначала он уйдет в отпуск.

Напомним, что подчиненные Мейлаха обвинили его в неэффективной экономической политике и в том, что он грубо обращается с сотрудниками. Из-за этого в уникальном лечебном учреждении сложилась нездоровая психологическая обстановка.

Ранее в преддверии пожароопасного сезона недовольство зарплатами и условиями труда также высказали сотрудники свердловской Авиалесоохраны.

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