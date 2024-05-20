Магнитная буря обрушится на Свердловскую область: чего ждать жителям Нижнего Тагила

Однако успокаиваться рано. Солнце ведет себя непредсказуемо, и ситуация может в любой момент измениться из-за события, которое произошло 15 мая и значимость которого пока не могут определить даже ученые. Все дело в том, что в этот день на левом краю Солнца произошел сильнейший взрыв уровня Х3.0. При этом в данной области ученые ранее не наблюдали крупных пятен, из-за которых мог бы произойти взрыв такого уровня. Эксперты предполагают, что область находится на обратной стороне звезды, и постепенно она (область) начинает разворачиваться к Земле. На линии Солнце-Земля новый активный центр окажется как раз к середине наступившей недели, а потому последствия могут быть серьезными.