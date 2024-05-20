Магнитная буря обрушится на Свердловскую область: чего ждать жителям Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
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После сильнейших геомагнитных штормов 10–12 мая, которые буквально взорвали магнитное поле земли, земляне получили несколько дней передышки. Однако в ночь на 20 мая на Солнце снова произошла серия вспышек. В результате вечером Землю накроет новая магнитная буря. В часовом поясе, где расположена Свердловская область (GMT+5), магнитная буря начнется около 20:00. Данные публикует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ (Институт космических исследований и Институт солнечно-земной физики РАН).
По данным лаборатории, 20 мая было зафиксировано три вспышки на Солнце. Из них только одна, произошедшая в 0:53 по московскому времени (2:37 по Уралу), имеет класс М (средний уровень интенсивности). Вспышка была недолгой и продлилась около 10 минут.
Справка. Вспышки на Солнце по интенсивности делятся на три класса:
Так называемый индекс вспышечной активности установлен на оранжевом уровне — это третий из пяти возможных уровней опасности. Для сравнения: 10–12 мая, в дни сильнейших магнитных бурь, геофизики определяли фиолетовый, наивысший из всех классов опасности.
Утром в понедельник, 20 мая, астрономы зафиксировали на Солнце две слабые вспышки класса С. Они произошли друг за другом с разницей в 10 минут. Первая вспышка была зафиксирована в 8:32 по мск и в 8:42 (10:32 и 10:42 по Екатеринбургу). Такие явления обычно опасности не представляют.
Вероятность магнитной бури из-за ночной вспышки класса М 20 мая по прогнозам составляет 35%, сильного геомагнитного шторма — 15%.
21 и 22 мая, по прогнозам специалистов, будут относительно спокойными. Сильных вспышек на Солнце не ожидается. Вероятность магнитной бури во вторник понижена до 20%, а 22 мая — и вовсе до 5%.
Однако успокаиваться рано. Солнце ведет себя непредсказуемо, и ситуация может в любой момент измениться из-за события, которое произошло 15 мая и значимость которого пока не могут определить даже ученые. Все дело в том, что в этот день на левом краю Солнца произошел сильнейший взрыв уровня Х3.0. При этом в данной области ученые ранее не наблюдали крупных пятен, из-за которых мог бы произойти взрыв такого уровня. Эксперты предполагают, что область находится на обратной стороне звезды, и постепенно она (область) начинает разворачиваться к Земле. На линии Солнце-Земля новый активный центр окажется как раз к середине наступившей недели, а потому последствия могут быть серьезными.
Влияние магнитных бурь на человека недостаточно изучено наукой. По мнению экспертов, пока не существует авторитетных исследований, которые бы доказали взаимосвязь ухудшения самочувствия и обострения хронических заболеваний с колебаниями магнитного поля земли. Тем не менее, многие люди отмечают у себя ухудшение самочувствия в такие дни, и от этого факта никуда не деться.
По словам врача-терапевта Инвитро-Урал Марины Константиновой, метеозависимость — это не болезнь, и часто здесь проявляется так называемый эффект «ноцебо»: человек много читает о магнитных бурях, слушает прогнозы и верит, что в эти дни у него обязательно ухудшится самочувствие.
Если же у человека действительно обостряются хронические заболевания в дни сильных вспышек на Солнце, то ему в обязательном порядке следует пройти комплексное медицинское обследование и выявить причину ухудшения самочувствия. Например, при повышении артериального давления необходимо правильно подобрать препараты для контроля гипертензии.
В целом же следует соблюдать простые рекомендации: