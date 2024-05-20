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Магнитная буря обрушится на Свердловскую область

Магнитная буря обрушится на Свердловскую область: чего ждать жителям Нижнего Тагила

20 мая 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney

Магнитная буря обрушится на Свердловскую область

Практически весь май Солнце проявляет повышенную активность. Дни, когда магнитосфера земли была спокойной, можно по пальцам пересчитать. Очередные вспышки на звезде были зафиксированы в ночь на 20 мая.

После сильнейших геомагнитных штормов 10–12 мая, которые буквально взорвали магнитное поле земли, земляне получили несколько дней передышки. Однако в ночь на 20 мая на Солнце снова произошла серия вспышек. В результате вечером Землю накроет новая магнитная буря. В часовом поясе, где расположена Свердловская область (GMT+5), магнитная буря начнется около 20:00. Данные публикует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ (Институт космических исследований и Институт солнечно-земной физики РАН).

Что происходило на Солнце ночью и утром 20 мая

По данным лаборатории, 20 мая было зафиксировано три вспышки на Солнце. Из них только одна, произошедшая в 0:53 по московскому времени (2:37 по Уралу), имеет класс М (средний уровень интенсивности). Вспышка была недолгой и продлилась около 10 минут.

Справка. Вспышки на Солнце по интенсивности делятся на три класса:
  • Класс Х — сильные вспышки
  • Класс М — средние вспышки
  • Класс С — слабые вспышки

Так называемый индекс вспышечной активности установлен на оранжевом уровне — это третий из пяти возможных уровней опасности. Для сравнения: 10–12 мая, в дни сильнейших магнитных бурь, геофизики определяли фиолетовый, наивысший из всех классов опасности.

Фотография короны Солнца 20 мая, полученная со спутника SDOФотография короны Солнца 20 мая, полученная со спутника SDO
Фотография короны Солнца 20 мая, полученная со спутника SDO
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Как меняется ситуация в течение дня 20 мая

Утром в понедельник, 20 мая, астрономы зафиксировали на Солнце две слабые вспышки класса С. Они произошли друг за другом с разницей в 10 минут. Первая вспышка была зафиксирована в 8:32 по мск и в 8:42 (10:32 и 10:42 по Екатеринбургу). Такие явления обычно опасности не представляют.

Вероятность магнитной бури из-за ночной вспышки класса М 20 мая по прогнозам составляет 35%, сильного геомагнитного шторма — 15%.

Что будет происходить в ближайшие дни?

21 и 22 мая, по прогнозам специалистов, будут относительно спокойными. Сильных вспышек на Солнце не ожидается. Вероятность магнитной бури во вторник понижена до 20%, а 22 мая — и вовсе до 5%.

Однако успокаиваться рано. Солнце ведет себя непредсказуемо, и ситуация может в любой момент измениться из-за события, которое произошло 15 мая и значимость которого пока не могут определить даже ученые. Все дело в том, что в этот день на левом краю Солнца произошел сильнейший взрыв уровня Х3.0. При этом в данной области ученые ранее не наблюдали крупных пятен, из-за которых мог бы произойти взрыв такого уровня. Эксперты предполагают, что область находится на обратной стороне звезды, и постепенно она (область) начинает разворачиваться к Земле. На линии Солнце-Земля новый активный центр окажется как раз к середине наступившей недели, а потому последствия могут быть серьезными.

Вспышка Х2.9 на Солнце, которая произошла 15 мая 2024 годаВспышка Х2.9 на Солнце, которая произошла 15 мая 2024 года
Вспышка Х2.9 на Солнце, которая произошла 15 мая 2024 года
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Как магнитные бури могут повлиять на самочувствие тагильчан?

Влияние магнитных бурь на человека недостаточно изучено наукой. По мнению экспертов, пока не существует авторитетных исследований, которые бы доказали взаимосвязь ухудшения самочувствия и обострения хронических заболеваний с колебаниями магнитного поля земли. Тем не менее, многие люди отмечают у себя ухудшение самочувствия в такие дни, и от этого факта никуда не деться.

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По словам врача-терапевта Инвитро-Урал Марины Константиновой, метеозависимость — это не болезнь, и часто здесь проявляется так называемый эффект «ноцебо»: человек много читает о магнитных бурях, слушает прогнозы и верит, что в эти дни у него обязательно ухудшится самочувствие.

Если же у человека действительно обостряются хронические заболевания в дни сильных вспышек на Солнце, то ему в обязательном порядке следует пройти комплексное медицинское обследование и выявить причину ухудшения самочувствия. Например, при повышении артериального давления необходимо правильно подобрать препараты для контроля гипертензии.

В целом же следует соблюдать простые рекомендации:

  • высыпаться;
  • пить достаточное количество воды для предотвращения обезвоживания;
  • исключить из рациона алкоголь;
  • в еде избегать вредных продуктов: острого, соленого, жареного, фастфуда и т. д.;
  • максимально исключить стресс;
  • больше двигаться. Например, выйти на прогулку перед сном;
  • исключить серьезную физическую нагрузку (поход в тренажерный зал, длительную пробежку и т. д.).
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