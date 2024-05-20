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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Ветра снова прогнозируются в Свердловской области

МЧС обратилось к свердловчанам с новым экстренным предупреждением

20 мая 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney

Ветра снова прогнозируются в Свердловской области

В Свердловской области прогнозируется ветер, порывы которого достигнут 18 метров. Ветреная погода ожидается 21 мая 2024 года.

Сотрудники экстренной службы рекомендуют жителям области в этот день быть внимательными, а также соблюдать меры безопасности, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Так, во время сильных порывов ветра не рекомендуется стоять вблизи плохо установленных построек, рекламных баннеров, деревьев.

Напомним, 23 и 24 мая 2024 года в Свердловской области наступит прохладная погода из-за арктического ветра. Температура не будет превышать +10 градусов днем.

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#Елизавета Зиборова#Безопасность#Погода#Ветер#Прогноз погоды#Окружающая среда#Штормовое предупреждение#Природа#Екатеринбург#МЧС
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