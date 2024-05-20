МЧС обратилось к свердловчанам с новым экстренным предупреждением

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Сотрудники экстренной службы рекомендуют жителям области в этот день быть внимательными, а также соблюдать меры безопасности, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Так, во время сильных порывов ветра не рекомендуется стоять вблизи плохо установленных построек, рекламных баннеров, деревьев.
Напомним, 23 и 24 мая 2024 года в Свердловской области наступит прохладная погода из-за арктического ветра. Температура не будет превышать +10 градусов днем.