Не увидели друг друга. Автобус ЕВРАЗа сбил подростка на переходе

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
Девушка шла по пешеходному переходу, где не был установлен светофор. В это время ее сбил общественный транспорт, рассказали в пресс-службе автоинспекции Нижнего Тагила.
У тагильчанки оказалась травмирована голова. После того, как ее осмотрели врачи, пострадавшую отпустили домой. В автобусе пассажиров в момент аварии не было.
По словам водителя, он не заметил пешехода, потому что она неожиданно появилась на дороге. Горожанка при этом рассказала, что перед тем, как идти, она не увидела автобус.
Напомним, 19 мая 2024 года в Екатеринбурге случилась авария между автобусом и автомобилем. В аварии была повреждена легковая машина.