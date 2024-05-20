Опрессовки стартуют в Нижнем Тагиле. График

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Свои графики разместили все теплоснабжающие компании города. Ознакомиться с ними можно в специальном разделе.
В администрации Нижнего Тагила отметили, что если возникают проблемы с водой, то первая инстанция, куда нужно обращаться — это управляющая компания. Последняя получает данные от поставщиков тепловой энергии. Если вода была отключена внепланово, то уточнить информацию можно в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Напомним, с 20 мая в Нижнем Тагиле начали отключать отопление. Точно такую же дату из-за холодов выбрали в Екатеринбурге. Также были перенесены и даты опрессовок. Однако жители Екатеринбурга пожаловались, что с 18 мая у них отключили не только отопление, но и горячую воду. Случилось это в нескольких районах города.