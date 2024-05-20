Опрессовки стартуют в Нижнем Тагиле. График

Напомним, с 20 мая в Нижнем Тагиле начали отключать отопление. Точно такую же дату из-за холодов выбрали в Екатеринбурге. Также были перенесены и даты опрессовок. Однако жители Екатеринбурга пожаловались, что с 18 мая у них отключили не только отопление, но и горячую воду. Случилось это в нескольких районах города.