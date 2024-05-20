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В Нижнем Тагиле с 20 мая начнутся опрессовки

Опрессовки стартуют в Нижнем Тагиле. График

20 мая 2024, 07:04
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле с 20 мая начнутся опрессовки

Гдравлические испытания стартуют в Нижнем Тагиле с 20 мая. Это ежегодное мероприятие, которое помогает найти проблемы и устранить их до следующих холодов.

Свои графики разместили все теплоснабжающие компании города. Ознакомиться с ними можно в специальном разделе.

В администрации Нижнего Тагила отметили, что если возникают проблемы с водой, то первая инстанция, куда нужно обращаться — это управляющая компания. Последняя получает данные от поставщиков тепловой энергии. Если вода была отключена внепланово, то уточнить информацию можно в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Напомним, с 20 мая в Нижнем Тагиле начали отключать отопление. Точно такую же дату из-за холодов выбрали в Екатеринбурге. Также были перенесены и даты опрессовок. Однако жители Екатеринбурга пожаловались, что с 18 мая у них отключили не только отопление, но и горячую воду. Случилось это в нескольких районах города.

#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Вода#Отопление#Испытания#Екатеринбург#Опрессовки
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